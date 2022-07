Le caporal-chef Claude Houde à nouveau devant la Cour martiale

Il fait face à quatre chefs d’accusation d’agression sexuelle. Deux événements se seraient produits vers les mois d’août et de septembre 2021 et entre décembre 2018 et janvier 2019 en Roumanie.

Les deux autres événements qui lui sont reprochés auraient eu lieu dans le secteur de la Base de Bagotville en avril 2019 et entre janvier 2018 et décembre 2019.

Le caporal-chef membre du 3e Escadron de maintenance comparaît lundi en Cour martiale au Régiment du Saguenay, à Jonquière.

Le juge Louis-Vincent d'Auteuil a émis une ordonnance de non publication sur l'identité de la présumée victime des quatre chefs d'accusation. Le procès se déroulera en français et en anglais en présence de traducteurs. Il a débuté avec une heure de retard, lundi matin, pour s'assurer du bon fonctionnement de la logistique. Une bonne partie de la première journée sera consacrée à l'admissibilité de certains éléments de preuve.

Claude Houde avait été reconnu coupable de deux chefs d'accusation de nature sexuelle en lien avec des relations qu’il a eues avec une femme membre des Forces armées canadiennes entre décembre 2015 et mars 2017. Il recevra sa sentence le 6 décembre.