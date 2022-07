Parc régional du Mont-Saint-Joseph : un nouveau balado pour accompagner les randonneurs

Depuis quelques jours, cinq stations sont désormais accessibles et mèneront les curieux à des faits, des anecdotes et des rêveries , note le directeur général du parc régional du Mont-Saint-Joseph, Olivier Côté-Vaillancourt.

Chacune de ces stations met de l'avant un panneau d'interprétation, des photos et des textes factuels. Il y a un code QR qui mène directement au balado. Grâce à ce balado-là, ils ont accès à une interprétation ludique, donc un jeu d’acteur, et à un beau scénario d’un conteur local, Patrick Dubois , ajoute M. Côté-Vaillancourt.

Le conteur Patrick Dubois conte chaque été près du phare de la pointe Tracadigash, à Carleton-sur-Mer (archives). Photo : René Faulkner

Cinq thématiques sont explorées : le ruisseau de l’Éperlan, le peuplement de la région, l’ascension de la montagne par différents groupes au fil du temps, le monde agricole et la présence autochtone sur le territoire.

Deux historiens, Pascal Alain et Paul Lemieux, ont d’abord été approchés afin de colliger les faits historiques et culturels entourant ces sujets.

Des spécialistes du patrimoine naturel ont aussi été consultés. C’est l’entreprise WG Productions qui a été choisie pour produire ce nouveau balado, enregistré au Studio Tracadièche de Carleton-sur-Mer.

La montagne et son oratoire dominent la ville de Carleton-sur-Mer et la baie des Chaleurs (archives). Photo : Éric Trudel

Cette nouveauté s’inscrit dans la volonté de l’équipe du parc régional du Mont-Saint-Joseph de faire découvrir les lieux différemment. La montagne, qui propose notamment de l'hébergement dans des géodômes depuis l'été 2020, a beaucoup à offrir, note son gestionnaire.

Olivier Côté Vaillancourt, directeur général du parc régional du Mont Saint-Joseph Photo : Parc régional du Mont Saint-Joseph

Les gens ont tendance à venir apprécier la vue et redescendre, alors qu’il y a une panoplie d’activités et un réseau de sentiers incroyables , fait valoir Olivier Côté-Vaillancourt.

Ce dernier a toutefois le sentiment que le vent tourne progressivement. Cette année, on a l’impression que les gens profitent plus du site et on veut les garder plus longtemps , ajoute-t-il.

Les géodômes permettent de dormir à flanc de montagne, à près de 555 mètres d'altitude. Photo : Parc régional du Mont-Saint-Joseph

Un spectacle numérique dans la chapelle est désormais offert et un guide interprète va aussi à la rencontre des visiteurs au sommet du Mont-Saint-Joseph.

Avec les informations d'Alice Proulx