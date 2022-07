Amener les Flames de Gatineau au sommet : le projet de Carl Robillard

Nouvellement embauché comme entraîneur-chef et directeur général des Flames de Gatineau, Carl Robillard est un homme de projets. Il veut mener l’équipe au premier championnat de son histoire et en faire une place de choix pour les jeunes hockeyeurs qui ont, comme lui, de grandes ambitions.

Au cours des dernières semaines, il a posé les premières pierres de son projet. Il a ainsi échangé une poignée de choix au repêchage pour mettre la main sur un noyau de joueurs nés en 2004 qui grandiront avec les Flames.

Des jeunes de l’extérieur de la région qui vont jouer avec nous dès l’an prochain pour une, deux ou trois saisons. Ils vont nous aider à passer d’une équipe compétitive à une équipe aspirante , explique l’homme de hockey.

Le fils de Carl Robillard, Jakob, défend le filet du Phoenix de Sherbrooke dans la LHJMQ. Il a également été invité au camp de développement des Sénateurs d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

Carl Robillard veut faire des Flames une organisation crédible capable d’amener ses joueurs au prochain niveau, quel qu’il soit. On veut les faire cheminer dans une ligue supérieure à la nôtre, dans un collègue américain ou encore dans la LHJMQ ou dans la OHL .

« Si on peut faire nos preuves, je n’ai aucun doute que la génération qui suivra va vouloir venir chez nous. » — Une citation de Carl Robillard, directeur général et entraîneur-chef des Flames

Il entend consacrer beaucoup d’énergie pour assembler la meilleure formation possible sur la patinoire du Centre sportif de Buckingham.

Mais il veut voir ses hockeyeurs partout dans la communauté, en s’inspirant de ce que font beaucoup de clubs juniors A dans l’Ouest canadien.

On veut entrer dans les écoles, dans le hockey mineur. On va les inviter à l’aréna. On va rendre nos joueurs disponibles pour des apparitions dans certains commerces , explique-t-il. On veut que les jeunes de notre communauté développent un sentiment d’appartenance envers notre organisation. Ça va prendre du temps, mais je n’ai aucun doute qu’on va réussir.

Les Flames ont pu accueillir quelques-uns de leurs nouveaux joueurs, dont Marc-Olivier Racine-Roy (à gauche) qui était le co-capitaine des Griffons du Cégep de l'Outaouais l'an dernier. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

L’an un du plan

Carl Robillard est bien conscient que Rome n’a pas été bâti en un jour. C’est la même chose pour ses Flames. Il a un plan et il entend bien le suivre une étape à la fois.

La saison 2022-2023 permettra de jeter les bases sur les grandes ambitions de l’équipe. On doit faire les séries l’année prochaine. Si on ne les fait pas, ce sera une erreur du coach. On a tout pour être compétitifs dès l’an prochain , assure le principal intéressé.

Les Flames de Gatineau ont changé tout leur personnel dans les derniers mois, embauchant notamment Matthew Barnaby, qui a joué 13 saisons dans la LNH. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

Pour y arriver, le grand manitou des Flames a misé sur un contingent de joueurs locaux qui en seront à leurs derniers milles dans le hockey junior. Il a confié son vestiaire à Xavier Raby et à Luke Stegmann, qui ont hérité des fonctions de cocapitaines.

On va essayer d’être plus présents aux entraînements, d’avoir une culture d’équipe. Si tu n’as pas une bonne excuse, il va falloir que tu sois aux entraînements , plaide Luke Stegmann, qui a joué l’ensemble de son parcours de hockeyeur à Gatineau, à l’exception d’une année à Hawkesbury.

Luke Stegmann a joué un an avec les Hawks de Hawkesbury avant de revenir à Gatineau l'an dernier. Photo : Radio-Canada

L’an dernier, il y a des gars qui ne prenaient pas cela au sérieux. Des entraînements à cinq gars, j’en ai vu. Ce n’est pas le fun de se déplacer [pour ça]. Maintenant, ce sera plus sérieux et plus le fun , enchaîne Xavier Raby.

Ce dernier avait commencé la dernière saison avec les Griffons du Cégep de l’Outaouais avant de quitter l’équipe pour opter pour un diplôme d’études professionnelles. Il a joué trois matchs avec les Flames avant de rentrer à la maison.

J’avais besoin d’un petit break du hockey. Ça m’a fait du bien. Là, j’ai hâte de recommencer à jouer! s'exclame-t-il.

Le père de Xavier Raby, Mathieu, a connu une longue carrière dans le monde hockey professionnel et semi-professionnel, notamment avec les Chiefs de Laval. Photo : Radio-Canada

Xavier Raby sait déjà que son dernier hiver dans l’univers du hockey junior sera fort agréable. Il a même convaincu son bon ami Marc-Olivier Racine-Roy de joindre l’équipe. Ce dernier a mené les Griffons à la conquête du championnat provincial et compte s’en inspirer.

Avec les Griffons, on a connu une saison correcte et des séries éliminatoires sublimes. On a gagné la coupe. On peut répéter ça [avec les Flames] , affirme celui qui a dû quitter les Griffons puisqu’il n’était plus admissible académiquement.

Après l'Intrépide et les Griffons, Marc-Olivier Racine-Roy poursuivra son cheminement avec les Flames de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

D’autres joueurs étaient présents dimanche au quartier général des Flames de Gatineau pendant le repêchage de la Ligue de hockey junior AAA du Québec pour enfiler le chandail de l’équipe, dont Keyshawn Francis, Jérémy Fortin, Alec Brazeau, Remi Morris et Charles Raymond.