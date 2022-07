COVID-19 : 3 décès supplémentaires et 1016 cas de plus au Québec

La santé publique du Québec fait état lundi de 1016 nouvelles personnes infectées par la COVID-19 et de 3 morts de plus, portant le bilan à 15 674 décès depuis le début de la pandémie.

En raison d'un changement à la méthodologie, les données concernant les hospitalisations et les personnes soignées aux soins intensifs ne sont plus comptabilisées la fin de semaine, elles ne sont pas actualisées le lundi.

Notons également que le nombre de cas recensés n'est pas représentatif de la situation, puisque l'accès aux centres de dépistage n'est possible que pour les groupes jugés prioritaires.

En date du samedi 9 juillet, 9434 prélèvements ont été réalisés et 9096 de ces échantillons ont été analysés, pour un taux de positivité de 14,1 %. La province cumule par ailleurs 403 éclosions actives, selon les dernières données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Actuellement, 6544 travailleurs de la santé sont absents du réseau pour des raisons liées à la COVID-19, qu'ils soient en retrait préventif, en isolement ou en attente de résultats de tests de dépistage.

À ce jour, plus de 91 % des Québécois de 5 ans et plus ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19, 55 % ont reçu une troisième dose et 16 % une quatrième dose, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.