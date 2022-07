Leur bébé meurt d’une blessure à la naissance, pas d’excuses de l’hôpital

Swati et Manish Patel, un couple de Brampton, attend des excuses de l'hôpital où leur nourrisson, Anant, a été gravement blessé à la naissance fin août 2021. Le bébé n'a pas survécu et le couple en deuil ainsi qu'un organisme de protection des patients se demandent pourquoi il est si difficile d'obtenir une amende honorable de la part de l'établissement de santé.

Le fils des Patel, Anant, est mort deux jours après sa naissance à l'Hôpital civique de Brampton.

Sa mort a été causée par des complications d'une blessure contondante à la tête liée à la naissance, selon les conclusions d'un examen du coroner. Cette blessure à la tête comprenait une lacération du cuir chevelu, des saignements importants entre le cuir chevelu et le crâne du bébé et des saignements à l'extérieur de son cerveau.

Tout au long de ma grossesse, il était en parfaite santé , dit Swati Patel. Nous faisons de notre mieux pour rencontrer le médecin qui s'est occupé de l'accouchement, pour poser les questions, mais cela ne s'est jamais produit .

Au lieu de cela, le couple a rencontré la direction de l'Hôpital civique six mois après le décès de leur fils pour passer en revue un examen du comité de la qualité des soins effectué par le système de santé. Mais le rapport ne mentionnait pas le médecin de l'accouchement et se concentrait en grande partie sur les problèmes potentiels liés aux soins postnataux de leur bébé.

La réunion et l'examen n'ont pas répondu à la prise de responsabilité et aux excuses que le couple dit attendre - qui, selon une spécialiste de la protection des patients, sont souvent difficiles à obtenir au Canada compte tenu de la crainte de ramifications juridiques.

Ça ne devrait vraiment pas être aussi difficile d'obtenir des excuses , déclare Kathleen Finlay, PDG du Centre pour la protection des patients, basé à Toronto. C'est tout ce que la plupart des gens veulent. Ils ne cherchent pas à gagner beaucoup d'argent grâce à un énorme règlement de litige.

L'hôpital présente ses sincères condoléances

Le système de santé William Osler, qui gère l'Hôpital civique de Brampton, déclare dans un communiqué à CBC qu'il ne peut pas fournir de détails ou de commentaires spécifiques en raison de ses politiques et pour protéger la vie privée et la confidentialité de la famille.

Le système de santé William Osler exprime ses sincères condoléances à la famille pour leur perte , écrit la porte-parole Emma Murphy.

Nous avons mis en place un solide processus d'examen de la qualité des soins pour évaluer les soins prodigués aux patients. Ce processus inclut l'engagement avec la famille tout au long de l'examen complet et l'offre d'un soutien continu à la famille.

Deux jours après la mort de leur bébé, un travailleur social de l'hôpital a appelé le couple Patel et lui a offert ses condoléances et un soutien émotionnel.

Dans un communiqué, l'organisme gestionnaire de l'Hôpital civique de Brampton, déclare qu'il ne peut pas commenter les détails du cas de la famille, mais présente ses condoléances. Photo : CBC

Le rapport sur la qualité des soins indique que l'accouchement assisté par ventouse obstétrique peut avoir contribué à une hémorragie sous galéale/hématomes sous-duraux . Il s'agit de la seule fois où un problème potentiel avec la naissance du bébé est mentionné.

Ce type d'accouchement consiste à la pose par le médecin d'une petite ventouse sur le dessus de la tête d'un bébé pour utiliser l'aspiration afin d'aider à extraire le nouveau-né lorsque l'accouchement ne progresse pas.

Les Patel ont déposé une plainte contre le médecin obstétrique auprès de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario (OMCO) en janvier. Leur plainte ira devant un comité ce mois-ci pour déterminer si des poursuites disciplinaires contre le médecin sont justifiées.

Radio-Canada et CBC ne nomment pas le médecin car aucune allégation de faute professionnelle n'a été portée à son encontre par le collège pour le moment.

Le couple dit qu'il n'a pas été consulté

Dans leur plainte à l' OMCO , le couple allègue que le médecin a causé une blessure au cuir chevelu de leur bébé pendant le travail et n'a pas informé l'unité de soins intensifs néonatals (USIN) de la blessure et de la perte de sang ni obtenu le consentement éclairé pour une extraction par ventouse obstétrique, qu'il n'a pas non plus effectué correctement cette procédure d'accouchement qui a causé la blessure du bébé et qu'il n'a pas rencontré la famille pour discuter de ce qui s'était passé malgré les demandes.

Les dossiers hospitaliers examinés par CBC comprennent des notes et des rapports du médecin. Dans ces dossiers, le médecin dit que les risques et les avantages de l'accouchement assisté par ventouse ont été expliqués au couple et que Swati Patel a accepté de le faire.

Les notes du médecin indiquent également qu' il y avait des saignements observés au moment de l'application de la ventouse après l'extraction de l'électrode du cuir chevelu - on ne sait pas s'il y avait un décollement ou si le sang provenait du vagin et que le médecin a fait attention de ne pas tirer fort à cause d'une difficulté à maintenir l'aspiration avec la ventouse.

Le docteur a sorti l'électrode du cuir chevelu et [le docteur] a mis l'aspirateur et essayait d'aspirer avec la ventouse. À ce moment-là, j'ai vu beaucoup de sang , se souvient Manish Patel.

Plus tard, quand j'ai décri à l'Hôpital SickKids ce que j'ai vu, les médecins de SickKids m'ont dit que ce sang était en fait du sang du bébé.

Les Patel disent que leur bébé était très pâle lorsqu'il est né le 29 août dernier et, selon les dossiers, avait un faible effort respiratoire , il a donc été emmené à l' USIN .

Anant Patel a été emmené à l'USIN de l'Hôpital Civic de Brampton avant d'être transporté à celui de SickKids à Toronto, où il a perdu la vie le 31 août 2021. Photo : Photo fournie par Swati et Manish Patel

L'équipe de transport régional du système de santé William Osler n'a pas pu assurer le transport rapide du bébé à l'Hôpital SickKids Toronto, alors l'équipe de l' USIN a essayé de comprendre ce qui n'allait pas avec le nouveau-né tout en recevant des directives par téléphone de SickKids jusqu'à ce que l'équipe de transport arrive, selon l'examen de la qualité des soins.

Le rapport poursuit en indiquant que l'identification précoce d'un possible saignement de la tête (plus tard déterminé comme provenant de la lésion au cuir chevelu dans le rapport post-mortem) a également été retardée car un protocole de mesure du périmètre crânien n'a pas été suivi, le personnel ayant priorisé la respiration du bébé.

À l'avenir, le comité de la qualité des soins a recommandé de renforcer le protocole avec le personnel de première ligne et des audits mensuels pour surveiller la conformité.

Une perte de sang passée sous le radar pendant des heures, selon les parents

Le couple dit que l'équipe de soins de leur bébé n'a déterminé que leur fils avait besoin de sang que plusieurs heures après sa naissance, lorsque l'équipe de transport spécialisé est arrivée, a pris en charge les soins et a ordonné une transfusion sanguine.

Dès qu'ils ont transplanté le sang à l'endroit où l'électrode du cuir chevelu a été insérée [ce type d'électrodes est parfois utilisé pour mesurer le rythme cardiaque du nourrisson, NDLR], le sang a commencé à sortir de cette blessure, et ils ont alors su que le bébé était blessé, a déclaré Swati Patel à CBC.

Le rapport d'autopsie confirme que lors du transfert, une hémorragie sous galéale a été notée ainsi qu'un saignement de la lacération du cuir chevelu, ce dernier entraînant que plusieurs tampons absorbants soient imbibés de sang.

Des tests et des imageries chez SickKids après le transfert d'Anant ont révélé l'étendue des lésions cérébrales irréversibles du petit garçon et la gravité de la perte de sang : son cœur était incapable de pomper suffisamment de sang vers d'autres parties du corps, provoquant la défaillance de ses organes.

Le respirateur auquel le nourrisson était connecté a été débranché et il est décédé le 31 août. Sa mère dit qu'elle est toujours hantée par ce qui s'est passé et espère qu'en s'exprimant, elle pourra empêcher qu'un tel drame n'arrive à d'autres.

Je ne peux pas dormir la nuit , témoigne-t-elle. Je rêve que je suis à l'hôpital à la recherche du bébé.

Plus de solutions de guérison nécessaires

Kathleen Finlay du Centre pour la protection des patients estime que des excuses peuvent être un puissant outil de guérison pour les patients et leurs familles, sans nécessairement mettre les hôpitaux et les médecins canadiens en danger du point de vue juridique.

En Ontario, par exemple, nous avons depuis plus de 10 ans une loi sur la présentation d'excuses, qui garantit que des excuses ne peuvent pas être utilisées dans des procédures judiciaires , souligne Mme Finlay.

Ce n'est jamais considéré comme un aveu de culpabilité, mais plutôt comme un aveu de regret et de chagrin.

La plupart des autres provinces et territoires ont des lois similaires.

Le Centre a également plaidé pour que les hôpitaux nomment des responsables de la compassion pour s'assurer que les patients sont écoutés et traités d'une manière qui tient compte de leur traumatisme.

Nous devons vraiment trouver des solutions de guérison bien meilleures, plus rapides, plus simples et plus efficaces pour que les familles puissent passer à autre chose , continue Kathleen Finlay. C'est vraiment important.

De leur côté, les Patel attendent l'issue de leur plainte contre l' OMCO .