La lutte contre la berce du Caucase n’est pas terminée dans le Val-Saint-François

Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie tiendra une conférence de presse lundi après-midi afin de présenter l’état de la situation.

La berce du Caucase a des effets néfastes sur la santé, ce pour quoi la MRC du Val-Saint-François tente de lutter contre son invasion depuis plusieurs années. Le contact avec la peau de la sève de cette plante peut causer des dermatites et des brûlures. Cette sève, inodore et incolore, ne cause pas réaction au contact de la peau. Les symptômes apparaissent entre 40 et 48 h après le contact, une situation problématique selon le président de Quadra environnement, Nicolas Trottier, une entreprise spécialisée dans les plantes nuisibles et envahissantes.

« Les gens ne font pas nécessairement le lien entre la plante et la blessure. Donc, c’est pour ça que cette plante peut avoir des effets assez importants sur la santé particulièrement dans un contexte où elle peut se retrouver dans des parcs, à proximité d’une piste cyclable ou à des endroits fréquentés par des enfants. » — Une citation de Nicolas Trottier, président Quadra environnement

À ce jour, c'est une somme de plus de 200 000 $ qui a été investie dans la lutte contre cette plante envahissante dans cette MRC. Ce n'est toutefois pas suffisant. On a à faire avec une infestation qui est inévitablement hors-norme. Donc, cela va prendre des moyens supplémentaires.

Une propagation monstre

Selon M. Trottier, près d'un million d'individus de cette plante se sont agglutinés le long d'un cours d'eau dans la municipalité de Racine. C’est la dynamique d’invasion typique de la berce du Caucase, les graines flottent et, au fur et à mesure, qu’il y a des événements climatiques violents, des crues printanières, les graines sont en dormance, mais elles peuvent se déplacer sur plusieurs kilomètres donc porter l'invasion beaucoup plus loin. Cette plante a la capacité de produire jusqu'à 20 000 graines.

Ce secteur s'est ainsi retrouvé avec une population dense qui continue de produire des graines pour finalement éliminer la compétition végétale. Donc, on a un foyer d’infestation énorme et c’est une plante qui bénéficie d’un réservoir de graines qui peut quand même être assez long ; on parle de sept ans , mentionne le président de Quadra Environnement.

Plus de détails à venir.