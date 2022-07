Urgences-santé toujours frappé par le manque d’effectifs

Dans les médias, il y a quelques mois, mon discours était que nous sommes inquiets parce que nous savons que bientôt nous allons frapper le mur. Et malheureusement, nous avons frappé le mur , a indiqué Claude Lamarche président par intérim du Syndicat du préhospitalier.

Ce n'est pas le premier décès [en référence à la mort d'une dame qui a attendu une ambulance pendant sept heures cette fin de semaine], et les situations comme ça commencent à s'accumuler , a jouté M. Lamarche en entrevue à RDI.

Le porte-parole d'Urgences-santé, Stéphane Smith, dresse le même constat : La situation n'est pas facile surtout en fin de semaine pendant la nuit. On a un manque d'effectif flagrant , a-t-il affirmé.

Dans la nuit de samedi à dimanche, il y avait 55 ambulanciers au lieu de 98, a fait savoir M. Smith, qui ajoute que dans un monde idéal , il faut entre 100 et 150 ambulanciers par quart.

La durée pour répondre à une demande d'appel varie selon la gravité des cas et aussi la distance, a expliqué M. Smith. Pour les appels de priorité 0 et 1, nous mettons entre 4 et 8 minutes pour se rendre chez l'usager. Et pour les priorités 4, nos services mettent une heure pour se rendre au lieu de l'appel.

En ce qui concerne la mort de la dame qui a attendu durant 7 heures l'arrivée de l'ambulance, M. Smith affirme avec regret que son appel n'était pas considéré comme urgent même s'il reconnaît que le temps d'attente a été très long. On a évalué heure par heure son cas. C'était une douleur au niveau de sa jambe. Et il en ressortait que son cas était toujours non urgent , a-t-il commenté.

Il martèle qu'Urgences-santé est dans un système de priorisation . On doit choisir par exemple entre une personne en détresse respiratoire et quelqu'un qui a des douleurs aux pieds , a -t-il fait savoir.

« On ne fonctionne pas par la douleur, on fonctionne par le risque au niveau de la vie. » — Une citation de Stéphane Smith, porte-parole chez Urgences-santé

Pour éviter les longues attentes, M. Smith recommande à la population d'utiliser « adéquatement » le 911, c'est-à-dire seulement pour des cas urgents ou si la personne est incapable de se déplacer.

On veut réduire à 40 % les appels non urgents , parce qu'il y a des patients qui n'ont pas besoin nécessairement d'aller aux urgences même s'ils ont besoin de soins. Ces patients, on veut les rediriger au bon endroit pour recevoir des soins , mais ils n'ont pas besoin d'une ambulance même si c'est difficile de dire ça à une personne , a expliqué M. Smith en entrevue à RDI.

Le gouvernement du Québec se dit préoccupé par la situation actuelle qui touche le milieu préhospitalier .

Nous sommes en relation avec Urgences-Santé et regardons les avenues possibles , a indiqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, qui rappelle avoir investi récemment 32 millions de dollars pour améliorer le [service] préhospitalier .

Difficile de recruter

Comme la majorité des entreprises au Québec, Urgences-santé fait face à un manque d'effectifs qui affecte la qualité du service. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pour M. Smith, le manque de main-d'œuvre est la principale cause des longs délais d'attente des services ambulanciers d'Urgences-santé. Une situation dont [les dirigeants d'Urgences-santé] étaient au courant depuis plusieurs années, a-t-il ajouté. Mais ce n'est pas évident d'embaucher . Depuis le 1er janvier, sur 120 candidats […] on n'a pu en embaucher que 30 ou 40 , a-t-il souligné.

Refusant d'entrer dans les détails concernant le refus des candidats, M. Smith affirme qu'Urgences-santé recrute selon des critères bien définis.

Il note que les critères de recrutement ont été modifiés pour embaucher le plus possible de candidats, mais il faut garder la rigueur et un certain niveau pour engager les meilleurs , a -t-il dit.

Il ajoute que la durée de formation pour avoir un diplôme d'ambulancier paramédical est passée d'un an à trois ans.

Le changement de carrière est aussi fréquent dans le secteur des ambulanciers parce que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ce métier .

Le service ambulancier sera assuré dans le Grand Montréal

Face à la grogne du syndicat des ambulanciers paramédicaux – qui couvre les territoires de Montréal et de Laval – qui invite ses membres à observer à partir du lundi des pauses repas comme moyen de pression, Urgences-santé assure que cela n'affectera pas la population.

On a un service ambulancier pour Montréal et Laval. Et on maintient le même niveau de standard pour les appels urgents. Il n'y a pas de problème.

Par contre, le délai sera plus long pour les appels non urgents, a-t-il précisé.

Malgré ses difficultés, M. Smith se dit optimiste et espère qu'un accord sera trouvé entre le syndicat des ambulanciers et le gouvernement du Québec.

Des discussions sont en cours entre le Conseil du Trésor, le ministère [de la Santé] et le syndicat, mais je ne peux pas entrer dans les détails. On va sortir encore meilleurs [de cette crise], travailler en équipe et donner un meilleur service à la population , a-t-il souhaité.

Mais en attendant, les prochaines fins de semaine vont être plus difficiles en raison des vacances d'été, a-t-il prévenu.

Avec des informations de Karine Bastien