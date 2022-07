Le défilé de la Fierté de retour en personne à Windsor

Il y a environ 17 ans, l'organisation a décidé de ne plus être en concurrence avec d'autres événements et activités, explique Wendy Nicholson, présidente du Windsor-Essex Pride Fest, l'organisme sans but lucratif qui organise le festival annuel et d'autres programmes pour la communauté LGBTQ.

Selon elle, il y a d'autres célébrations de la Fierté dans la région en dehors du mois de juin, notamment celles de London et Sarnia en juillet et de Chatham en août.

Quand nous avons fait ce changement, nous sommes passés de quelques centaines de personnes en une journée à plusieurs milliers. Je me dis donc que c'est une bonne décision , souligne-t-elle.

« La fierté n'est pas seulement un mois, c'est toute l'année. » — Une citation de Wendy Nicholson, présidente du Windsor-Essex Pride Fest

Depuis plusieurs années, le défilé de la Fierté de Windsor attire des milliers de spectateurs comme en 2018 sur la rue Ottawa. (Archives) Photo : CBC/Meg Roberts

30 ans de festival

Les festivités de cette année vont marquer le 30e anniversaire de l'organisation.

À l'époque, le festival a commencé par un petit rassemblement sur le stationnement d'un pub dans Walkerville, avec juste une poignée de personnes qui se sont réunies et ont dit : "Hé, mettons cette communauté en marche" , se souvient Mme Nicholson.

De là, le rassemblement s'est déplacé vers le parc Charles Clark et un défilé s'est ajouté à l'événement, poursuit-elle.

Après deux ans de pandémie, le festival est de retour en personne cette année. Il doit se dérouler du 2 au 7 août. Il commencera par un lever de drapeau et se terminera par un défilé le 7 août.

Joyceln Lorito, à gauche, coprésidente du comité de la Fierté de l'Université de Windsor, et Fei Qin, porte-drapeau de cette année, apparaissent lors du lever du drapeau à l'Université de Windsor, le 1er juin 2022. Photo : CBC/Darrin Di Carlo

Besoin de plus

À l'Université de Windsor, la Fierté a été soulignée au mois de juin. Parmi les activités prévues, des séances d'information et des événements axés sur la communauté LGBTQ.

Joyceln Lorito, coprésidente du comité de la Fierté de l'Université de Windsor, se réjouit de la multiplication des événements de la Fierté et des événements LGBTQ sur le campus. Elle se félicite aussi du nombre croissant de participants. Mais elle aimerait voir plus d'événements dans la communauté.

Fei Quin, superviseuse de l'équité, de la diversité et de l'inclusion au centre Toldo Lancer, estime de son côté que Windsor a encore beaucoup de progrès pour offrir des espaces sûrs pour les membres de la communauté LGBTQ, mais reste optimiste.

J'ai l'impression que nous sommes dans une ère plus progressiste et certainement beaucoup plus d'espaces sûrs [et] plus de choses amusantes à faire , précise-t-elle.

Avec des informations de CBC