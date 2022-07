Les résidents du parc de maisons mobiles Leisureland sont forcés de partir

Le bail de 25 ans du parc de maisons mobiles Leisureland, près de Saskatoon, arrive à échéance et ne sera pas renouvelé par le propriétaire, la Meewasin Valley Authority, forçant les habitants à quitter les lieux.

Leisureland est situé le long de la rive sud de la rivière Saskatchewan, à la périphérie de Saskatoon. C'est un site connu de la population depuis longtemps. Des gens y campaient déjà vers 1915 et à partir du milieu des années 1960, on y trouvait un parc d'amusement qui a été en fonction pendant une vingtaine d'années.

Un camping saisonnier s'y est par la suite installé pour se transformer en une coopérative de maison mobiles.

C'est la coopérative d’habitation qui a signé ce bail avec la Meewasin Valley Authority. Cependant, le propriétaire veut maintenant remettre les lieux dans leur état naturel pour en faire un site d'activités récréatives à faible impact sur l'environnement.

Pour la résidente Jackie Jenson, la décision de partir est difficile. Pour elle, c'est un endroit paradisiaque.

Le site est isolé, le calme y règne, il y a beaucoup d'arbres et beaucoup d’animaux. Elle y avait emménagé à cause de conditions financières difficiles, et est ensuite restée pour la nature.

La qualité de vie ici est inégalée. Cet endroit m’a appris qu’il y a de la beauté tout autour de nous si nous choisissons d’ouvrir les yeux et de voir , dit-elle.

Une famille monoparentale, des personnes âgées, des personnes handicapées à faible revenu doivent enlever leurs maisons mobiles.

Mais il est difficile pour ces résidents de vendre ces maisons. Certains ne retrouvent plus leur autocollant de certification ou n’arrivent tout simplement pas à trouver d’acheteur. Certains ont démantelé leur maison mobile et d’autres se sont résignés à attendre jusqu’à la fermeture des lieux.

Jackie Jenson est photographiée dans une partie de sa vaste cour arrière, qui comprenait plusieurs jardins et aires de rassemblement au milieu des arbres. Photo : Kendall Latimer

Le résident de Leisureland Sheldon Fisher explique avoir demandé une prolongation à la Meewasin Valley Authority.

Peut-être pour la prolonger d'un an, cinq ans, 10 ans ou quoi que ce soit , dit-il.

Une affiche en lambeaux à l’entrée de la communauté avise les résidents et les acheteurs potentiels que toutes les maisons mobiles doivent être enlevées avant le 3 décembre 2022. Photo : Kendall Latimer

Sa femme Michelle et lui sont tristes de partir. Ils sont encore plus inquiets du déménagement de sa mère Karen, qui vit là depuis 18 ans, et de leur voisine Anne, qui y vit depuis près de trois décennies.

Les résidents devront avoir retiré de leur site tout ce qui leur appartient, maisons mobiles, remises, garages et structures de jeux, au plus tard le 3 décembre prochain.

Avec les informations de Kendall Latimer