L’approvisionnement de Kaliningrad se tarit davantage, Moscou s’impatiente

Depuis ce matin, la Russie ne peut plus expédier ni recevoir du béton, du bois, de l'alcool et des produits chimiques industriels à base d'alcool vers ou de Kaliningrad via la Lituanie, selon un porte-parole des douanes lituaniennes. Ces marchandises sont le plus souvent acheminées par voie ferroviaire.

Ces marchandises s’ajoutent à d’autres qui ne peuvent plus transiter par la Lituanie depuis le 17 juin (charbon, métaux, matériaux de construction et technologies de pointe) en raison des sanctions adoptées par l’Union européenne (UE) pour punir Moscou dans la foulée de l’invasion de l’Ukraine.

Le Kremlin, qui affirme depuis des semaines qu’il ne restera pas les bras croisés face à cette situation, a fait savoir lundi que les présidents russe et bélarusse travaillaient sur des mesures communes pour répliquer à la Lituanie.

Lors d'un entretien téléphonique, les présidents Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ont mis l'accent sur la situation due aux sanctions illégales introduites par la Lituanie [...] et dans ce contexte ont discuté de possibles mesures communes , a-t-il indiqué dans un message publié sur Telegram.

Vendredi dernier, le Kremlin avait averti non seulement la Lituanie, mais aussi l'UE qu'elle pourrait adopter des mesures sévères à leur encontre si le transit des marchandises visées par les sanctions ne reprenait pas dans les jours à venir . La diplomatie russe a déjà qualifié ces mesures d'« hostiles ».

Certains responsables politiques et dirigeants d'entreprises européens craignent notamment que la Russie ne prolonge la fermeture du gazoduc Nord Stream acheminant son gaz vers l'Allemagne au-delà de la période de maintenance prévue de 10 jours. Ces travaux se sont officiellement mis en branle lundi.

Kaliningrad, anciennement Königsberg, capitale de la Prusse orientale, a été prise à l'Allemagne nazie par l'Armée rouge en avril 1945 et a été intégrée à l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Elle est enclavée entre la Pologne au sud et la Lituanie au nord et à l'est.

L'enclave de Kaliningrad (le point rouge sur la carte) appartenait autrefois à l'Allemagne, avant d'être cédée à l'URSS après la Deuxième Guerre mondiale. Photo : Google Maps

Hormis celle avec Kaliningrad, la Lituanie n'a pas de frontière avec la Russie. Elle dispose par contre de quelque 680 kilomètres de frontière avec le Bélarus, allié numéro un du Kremlin, et base arrière de l'armée russe lors de son assaut contre l'Ukraine.

Fin juin, des responsables de l’UE ont entrepris des pourparlers avec la Russie pour tenter de résoudre ce problème qui viole, selon Moscou, un accord signé en 2002 lorsque les pays baltes (Lituanie, Estonie, Lettonie), d'ex-républiques soviétiques, ont rejoint l’UE.

L’Allemagne appuie ces négociations, mais la Lituanie y est réfractaire, de crainte qu’une entente soit perçue comme une concession envers Moscou.

À défaut d’une entente, le gouverneur de Kaliningrad, Anton Alikhanov, a proposé lundi que la Russie cesse d’expédier des marchandises vers les trois États baltes, et qu’elle s’efforce plutôt d’approvisionner Kaliningrad par bateau.

Cela fournirait du travail à nos transporteurs maritimes et du travail dans les ports de Kaliningrad, qui ont été durement touchés par les restrictions de l’Union européenne , a-t-il expliqué dans un message publié sur Telegram.

Kaliningrad devrait cependant être exemptée d’appliquer ces sanctions, a-t-il précisé.