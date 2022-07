La police du Cap-Breton cherche un nouveau moyen de gérer les signalements non urgents

Les autorités municipales ont lancé un appel de soumissions pour un système de signalement en ligne d’incidents non urgents, c’est-à-dire d'incidents qui ne nécessitent pas l’intervention d’un agent sur les lieux.

Le but est de réduire le nombre d’appels non urgents reçus par la police, explique la responsable des lignes 911 et 311 de la MRCB , Christa Dicks.

Le système évitera aussi aux gens de se rendre au poste de police pour signaler ce genre d’incidents ou pour soumettre des renseignements à ajouter à leur plainte, souligne Mme Dicks.

Le service policier d'Halifax compte déjà un moyen de signaler en ligne les incidents non urgents, comme les objets perdus ou volés et le vandalisme. Le système donne aux utilisateurs le numéro de leur dossier, qu’ils peuvent conserver pour le suivi et qu’ils peuvent transmettre à leur assureur.

Christa Dicks affirme que la MRCB cherche à mettre sur pied un système similaire, mais qu’on n’a pas encore déterminé les catégories d'incidents qui devront être signalés par ce moyen. Cela dépendra des résultats de l’appel de soumissions, explique-t-elle.

La ligne téléphonique pour les signalements non urgents, le 902 563-5151, demeurera active, et le service 911 sera toujours employé pour les urgences, assure Mme Dicks.

Puisque beaucoup de gens ont un téléphone intelligent, le futur système de signalement en ligne sera pour eux un moyen supplémentaire de communiquer avec la police, souligne-t-elle.

L’appel de soumissions se termine le 14 juillet. Christa Dicks ajoute qu’une décision sera prise ensuite le plus tôt possible.