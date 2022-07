Des bénévoles installent des tables sur lesquelles sont placés des paniers remplis de vêtements présentés par taille. Offerts par la communauté et par des commerçants, les vêtements sont neufs ou légèrement usagés.

Christine Cucciniello est une des bénévoles du Niagara's Mobile Closet, qui offre des vêtements et des produits d'hygiène aux gens moins nantis de la péninsule. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lamoureux

Juste à côté des tables de vêtements, une autre bénévole présente des produits d'hygiène – des savons, du dentifrice et des brosses à dents – ainsi que des sous-vêtements et des bas. Ces produits coûteux sont parmi les plus populaires.

Des bénévoles offrent des sous-vêtements et des bas neufs aux résidents du Niagara qui sont dans le besoin. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lamoureux

Tout est offert gratuitement aux résidents qui se présentent à la séance de magasinage. Aucune question n'est posée. Aucun formulaire ne doit être rempli. Aucune justification n'est demandée pour y avoir droit.

L'objectif consiste à aider les résidents moins nantis du Niagara à améliorer leur sort, d'abord en leur donnant des vêtements, puis en leur offrant sur place une série de services dont ils peuvent bénéficier.

Une affiche près du Niagara's Mobile Closet indique que des produits d'hygiène sont aussi offerts aux résidents. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lamoureux

Ainsi, on trouve divers stands lors des activités de magasinage de vêtements. Par exemple, des gens de groupes communautaires viennent offrir de l'information sur les ressources disponibles pour obtenir des soins dentaires et sur les programmes récréatifs du secteur. De plus, des experts viennent offrir de l'aide pour naviguer dans le système de santé.

Une équipe de bénévoles du Centre Ozanam à St. Catharines, dans le Niagara, offre des repas gratuits aux résidents du coin. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lamoureux

C'est d'ailleurs la vision de la cofondatrice du Niagara's Mobile Closet, Amy Whittaker : jumeler les gens avec les ressources dont ils ont besoin.

« Nous savons que les vêtements gratuits attirent les gens. Nous voulons ajouter d'autres services pour orienter ces gens vers des agences et vers des ressources afin qu'ils obtiennent l'aide dont ils ont besoin. » — Une citation de Amy Whittaker, cofondatrice, Niagara's Mobile Closet

Lors de notre passage à St. Catharines, dans le Niagara, l'activité de magasinage se déroulait d'ailleurs dans le stationnement du Centre de santé communautaire Quest. Et ce n'était pas un hasard.

Le stand de Quest était le point d'entrée des visiteurs. L'organisation tente d'établir une relation avec les résidents du secteur par tous les moyens possibles pour les familiariser avec ses services, notamment des soins de santé physique et mentale.

L'équipe du Centre de santé communautaire Quest à St. Catharines accueille les résidents du secteur dans son stationnement pour les inviter à profiter de ses services. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lamoureux

« Parfois, ils viennent nous voir et décident d'attendre. Ça peut prendre quelques contacts pour qu'ils s'engagent et décident de faire appel à nos services. » — Une citation de Nancy Garner, directrice, Centre de santé communautaire Quest, St. Catharines

L'origine de l'initiative

Le Niagara's Mobile Closet est né en pleine pandémie. À l'époque, la propriétaire d'un camion de cuisine de rue, Pam Nicholson, et son amie, Leslie Davenport, ont décidé d'utiliser temporairement ce camion pour distribuer des vêtements donnés par la communauté aux sans-abri du Niagara. À cause de la pandémie, le camion de cuisine de rue était peu sollicité. Et les besoins en vêtements étaient élevés, d'autant plus que les magasins de vêtements de seconde main ont été fermés de façon intermittente.

La demande était telle que l'initiative a fait boule de neige.

Lors de la relance économique, lorsque Pam Nicholson a repris ses activités commerciales, des membres de la communauté ont repris le flambeau. Le concept du camion est maintenu, mais sans celui de Pam.

Depuis avril 2021, le Niagara's Mobile Closet offre des activités de magasinage telles qu'on les connaît actuellement.

Le bouche à oreille a eu son effet.

Les activités quasi hebdomadaires du Niagara's Mobile Closet sont maintenant devenues extrêmement populaires auprès d'une vaste clientèle.

Avec l'augmentation du coût de la vie, bien des familles ont besoin de ce coup de pouce qui permet d'en faire plus avec un budget limité.

Ce ne sont donc plus des services sollicités uniquement par les sans-abri.

« Tout coûte plus cher : les aliments, l'essence. Il est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. Une fois le loyer payé, je suis chanceuse s'il me reste 200 $ pour tout le mois. C'est d'une grande aide. » — Une citation de Trudy, bénéficiaire du Niagara's Mobile Closet

Selon la cofondatrice du Niagara's Mobile Closet, de 15 à 20 personnes en moyenne se présentaient aux activités de l'organisme au départ. Maintenant, de 100 à 120 résidents viennent magasiner à chaque arrêt.

« Ce programme aide beaucoup. Je n'ai pas d'emploi. Je suis étudiante. J'ai trouvé beaucoup de t-shirts, des pantalons, des habits. » — Une citation de Une mère de famille bénéficiaire du Niagara's Mobile Closet

À cela s'ajoutent les garde-robes permanents que le groupe a commencé à installer à différents endroits de la région, par exemple au centre de détention et dans les hôpitaux. Ce sont des garde-robes qui contiennent des vêtements de toutes les grandeurs pour apporter une aide d'urgence si nécessaire.

Un modèle à exporter dans d'autres régions?

Le Niagara's Mobile Closet veut prouver que le concept est novateur et peut donner des résultats. L'organisation assure que ce n'est que le début de l'aventure.

« Nous ne voulons pas arrêter. Nous tenons quelque chose. » — Une citation de Amy Whittaker, cofondatrice, Niagara's Mobile Closet

La cofondatrice croit que le concept peut être adopté ailleurs en Ontario et au pays, surtout dans un contexte où le coût de la vie augmente, de même que les besoins.