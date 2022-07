Baisse record du taux de chômage à l’Île-du-Prince-Édouard

La diminution de la population active et une économie qui a créé plus d’emplois en juin dernier ont contribué à cette forte baisse du taux de chômage, explique le rapport.

Le professeur en économie à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, Jim Sentance, explique que l’admissibilité et le nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi sont déterminés par le taux de chômage. Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

Selon le professeur en économie à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, Jim Sentance, le faible taux de chômage à l’île pourrait néanmoins représenter une mauvaise nouvelle pour les personnes qui cherchent à obtenir de l’assurance-emploi.

« Qu’il s’agisse d’un simple écart ou non, c’est le chiffre officiel qui sera utilisé pour les trois prochains mois et qui déterminera l’admissibilité et les prestations d’assurance-emploi. » — Une citation de Jim Sentance, professeur en économie à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard

L’admissibilité et le nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi sont déterminés par le taux de chômage de la zone dans laquelle la personne vit, explique l’économiste en citant l’exemple de Charlottetown.

Les gens de cette région, par exemple, doivent travailler une semaine de plus pour avoir accès aux prestations , ajoute Jim Sentance.

Puisque le taux de chômage est plus bas, les gens devront travailler plus longtemps pour être admissibles à l’assurance-emploi et auront droit à moins de semaines de prestations, explique l’économiste.

Une population grandissante

L’augmentation de la population de l’île ne semble pas se traduire dans l’augmentation de la main-d’œuvre.

L’Île-du-Prince-Édouard est la province qui a connu la plus forte croissance de sa population au pays, soit 8 % entre 2016 et 2021, en dépassant le cap de plus de 154 000 habitants.

Alors que la population a augmenté, le nombre de personnes actives, c’est-à-dire celles qui travaillent ou qui cherchent un emploi, a toutefois diminué.

La diminution de la population active de 1100 personnes et une économie qui a créé plus de 1600 emplois auraient contribué à cette forte baisse du taux de chômage dans cette province, selon Statistique Canada.

L’autre baisse record battue à l’île était de 7,7 %. Ce taux de chômage a été observé à deux reprises, en décembre 1976 et en décembre 2021.

Au Canada, le taux de chômage a atteint 4,9 % en juin, un recul de 2 % par rapport au mois de mai.