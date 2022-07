Des salaires trop bas pour attirer des travailleurs de soutien aux adultes

Une crise du personnel aggravée par la pandémie

Le secteur a toujours été confronté à des pénuries de personnel, mais selon la présidente-directrice générale de ImagineAbility, Audra Penner, le problème s'est considérablement aggravé ces dernières années .

ImagineAbility est un organisme qui fournit des services de jour aux adultes ayant une déficience intellectuelle.

La PDG explique que la principale source de financement pour les salaires des travailleurs de soutien direct aux adultes provient du ministère des Familles.

Les salaires varient actuellement de 12 à 15 $ de l'heure, ce qui reste insuffisant, précise-t-elle.

« La principale raison de cette pénurie de personnel est que le financement du ministère des Familles n'a pas suivi le rythme de l'inflation. » — Une citation de Audra Penner, présidente-directrice générale d'ImagineAbility

Avec ces salaires, les travailleurs de soutien aux adultes ne peuvent pas vivre dans de bonnes conditions et cela renforce le manque de personnel, selon Audra Penner.

Les personnes qui travaillent avec des adultes ayant une déficience intellectuelle restent moins bien payées que d'autres professions d'assistance , comme les aides-soignants, les travailleurs des services à l'enfance et les aides en éducation.

C'est ce qu'explique Margo Powell, directrice générale d'Abilities Manitoba, un organisme parapluie qui défend les intérêts des fournisseurs de services.

De fortes conséquences sur la vie des personnes

ImagineAbility a dû réduire sa programmation et limiter le nombre de personnes qu'il peut accompagner. Il y a actuellement 80 personnes sur une liste d'attente.

Audra Penner souligne que les gens ont besoin de se sentir soutenus dans la communauté. Être en attente de soins, c'est attendre que la vie (re)commence .

Cette situation touche plusieurs personnes, dont la famille de Noah Falk, un jeune homme de 24 ans atteint d’autisme.

La mère de Noah, Kalyn Falk, explique que son fils a besoin de soins stables dispensés par des personnes qu'il connaît et en qui il a confiance. Noah a besoin d'être accompagné dans la gestion de son quotidien, car il fait des crises et de l'anxiété.

Kalyn Falk rappelle qu'en raison de la pénurie généralisée de personnel dans les organisations qui s'occupent d'adultes ayant une déficience intellectuelle, il est difficile de trouver des travailleurs qui restent avec Noah assez longtemps pour créer un lien avec lui .

C'est déshumanisant d'avoir des personnes qui défilent les unes après les autres. Il faut apprendre à dire souvent au revoir , dit-elle.

Augmenter les salaires pour répondre aux besoins

La mère de Noah pense qu'il faut mettre en place une échelle de rémunération croissante pour les travailleurs ayant une formation et une expérience plus poussées.

Ce sont eux qui rendent la journée de Noah détendue et calme, car ils ont beaucoup à apporter. Je pense que les personnes qui font ça depuis plus longtemps, ou qui font plus de soutien, doivent effectivement être mieux payées , dit-elle.

La plupart des travailleurs de soutien de première ligne qui aident les personnes ayant une déficience intellectuelle ont vu leur salaire augmenter de 1,36 $ l'heure, déclare Margo Powell.

Cependant, Abilities Manitoba demande que la rémunération des travailleurs de première ligne soit de 50 % au-dessus du salaire minimum provincial.

Au Manitoba, le salaire horaire minimum est de 11,95 $ et doit passer à 12,35 $ en octobre.

Selon un porte-parole du gouvernement manitobain, la province reconnaît que des organismes comme ImagineAbility continuent d'éprouver des difficultés à recruter et à garder des travailleurs de services directs étant donné le marché du travail concurrentiel .

La province a accordé une subvention unique de 2,5 millions de dollars pour appuyer les organismes offrant des services résidentiels et de jour.

En avril, le gouvernement provincial a annoncé que les fournisseurs de services d'aide à l'intégration communautaire des personnes handicapées recevraient 10 millions de dollars dans le cadre du budget 2022 pour leur permettre d'augmenter les salaires.

Les salaires de certains travailleurs de première ligne pourraient atteindre un minimum de 15,11 $ l'heure. Cette augmentation ne s'applique pas aux fournisseurs de services de jour, qui ont plutôt reçu un supplément de salaire de 2,7 %.

Avec les informations de Cameron MacLean