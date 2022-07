Achalandage monstre pour une ferme de Yamachiche

Un texte de Coralie Laplante

Les amateurs de poutine doivent désormais attendre plus d’une heure pour mettre la main sur la poutine des Couleurs de la terre. La ferme, qui accueillait de 200 à 300 clients par jour, reçoit dorénavant près de 2000 personnes quotidiennement.

Pour mettre la main sur le plat encensé sur les réseaux sociaux, il faut patienter au moins une heure. Photo : Radio-Canada

C’est vraiment beaucoup présentement , a affirmé la copropriétaire de la ferme, Patricia Claveau. Son entreprise connaît un fort achalandage depuis la fin du mois de juin, date à laquelle l’influenceur culinaire Niko Atsaidis a publié une vidéo sur TikTok proclamant la poutine des Couleurs de la terre comme étant la meilleure au Québec.

La copropriétaire songe à engager de nouveaux employés. Pour l'instant on a trouvé un peu de [personnes] qu'on connaissait ici et là, qui étaient prêtes à faire quelques heures, des amis, un peu de famille. Parce que là, il faut tout gérer : le stationnement, les toilettes, les espaces. En cuisine ça aide un peu, mais on ne peut pas être beaucoup plus de monde en cuisine, on a deux friteuses , a expliqué Patricia Claveau.

La copropriétaire de la ferme Les Couleurs de la terre, Patricia Claveau. Photo : Radio-Canada

Les Couleurs de la terre est une ferme récréotouristique, qui cultive 35 variétés de pommes de terre. L’entreprise vend ses produits au Marché Godefroy depuis 26 ans.

Les citoyens pourront déguster le maintenant populaire plat de la ferme de Yamachiche jusqu’à la fin du mois d’octobre, puisque l’entreprise est fermée en hiver.