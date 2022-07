Série d’accidents mortels dans la région : vitesse et insouciance font des ravages

Professeure chercheuse et experte en sécurité routière à l’Institut national de recherche scientifique (INRS), Marie-Soleil Cloutier déplore le fait que la route ait fait une victime de plus. L’accident mortel de dimanche s’ajoute à celui impliquant une fillette de 10 ans décédée après avoir été happée par un véhicule sur la route 169, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. La semaine dernière, un motocycliste dans la soixante a aussi perdu la vie sur le boulevard Talbot, à Chicoutimi.

Malheureusement, c’est une histoire qui se répète chaque été. Une des premières causes d’accidents de la route, de blessés graves et d’accidents mortels, c’est la vitesse, une vitesse inappropriée pour l’endroit où on se trouve , a fait valoir Marie-Soleil Cloutier, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Il est impératif, pointe la professeure Cloutier, d’adapter sa vitesse à la route que l’on emprunte.

L’humain est une drôle de bibitte. On pourrait penser que les pires journées dans l’année sont quand il ne fait pas beau, quand il pleut ou qu’il fait tempête. Mais souvent, quand il ne fait pas beau, on va adapter notre conduite. Quand il fait beau, on va parfois avoir le pied un peu plus pesant , rappelle Marie-Soleil Cloutier.

En période estivale, la plupart des collisions surviennent sur des routes droites à deux voies. Les conducteurs se sentent plus confiants et leurs réflexes sont moins aiguisés.

Carrefours giratoires

Peu utilisés au Québec, les carrefours giratoires pourraient contribuer à améliorer le bilan routier. Ils forcent les automobilistes à ralentir lorsqu’ils veulent changer de direction.

« Souvent, au Québec, on va attendre qu’il y ait beaucoup d’accidents et de voitures qui fréquentent un secteur pour que ça justifie de tels investissements. » — Une citation de Marie-Soleil Cloutier, experte en sécurité routière, Institut national de recherche scientifique

Le ministère des Transports tarde parfois à apporter des correctifs à la suite d'accidents ayant causé des blessures graves ou un décès.

Quand on veut changer un carrefour de façon assez importante, le ministère va faire une étude de circulation. Les critères sont assez élevés et sévères pour changer l’environnement. Le ministère n’est pas toujours proactif , poursuit-elle.

La professeure chercheuse privilégie la stratégie de vision zéro .