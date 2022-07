Un bâtiment agricole ravagé par les flammes à Saint-Cyrille-de-Wendover

Les pompiers ont reçu l'appel vers 23 h 40 pour une intervention à l’intersection de la route 122 et du rang 3 de Wendover. À 4 h 30, le brasier était contrôlé et vers 6h les pompiers terminaient leur travail.

Une cinquantaine de pompiers se sont rendus combattre les flammes. Des équipes de Drummondville, Notre-Dame-du-Bon-Conseil et Saint-Félix-de-Kingsey sont venues en renfort.

Les autorités ne rapportent aucun blessé humain, mais environ dix porcs se trouvaient à l'intérieur et ont péri.

Le bâtiment est une perte totale. C’était l'embrasement généralisé. Tout le bâtiment a été impliqué. C’était assez majeur , a expliqué Martin Boisclair, directeur du Service incendie de Saint-Cyrille-de-Wendover en entrevue à Toujours le matin.

Le bâtiment qui a été la proie des flammes entreposait des balles de foin. Selon M. Boisclair, le foin est venu compliquer le travail des pompiers.

C’est du foin qui était frais coupé et le temps était quand même assez sec dernièrement. On utilise une pelle mécanique pour manipuler le foin et pour éteindre tous les petits feux , a-t-il ajouté.

M. Boisclair a aussi confirmé que des bruits d’explosion ont été entendus sur place. Il croit que les bruits pourraient provenir de petits réservoirs sous pression qui ont explosé. Le bâtiment ne contenait toutefois pas de matières dangereuses.

La cause de l'incendie reste indéterminée. Cependant, la thèse criminelle est complètement écartée.

Dans les dernières années, une porcherie et une ferme ont aussi été victimes d'un incendie dans la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover.