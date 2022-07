Le taux d’inoccupation des bureaux de Calgary atteint un niveau record

Au deuxième trimestre de cette année, ce taux a atteint 33,7 %, soit le plus élevé au Canada, précise Greg Kwong, directeur régional de CBRE.

D'après lui, le problème remonte à 2015 quand les prix du pétrole ont plongé et que certaines compagnies pétrolières ont été forcées de mettre de nombreux employés à la porte ou même arrêter leurs activités.

Il explique que ces dernières années, la ville a ajouté des espaces de bureau, mais que la récente remontée des prix du pétrole n'a pas encore conduit à plus d'emplois de bureau, et par conséquent à un besoin de bureaux.

Le rapport  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) ajoute que la consolidation du secteur de l'énergie continue d'influencer le taux d'inoccupation des bureaux au centre-ville.

« C'est le reflet du secteur de l'énergie qui essaie encore de redresser son navire et de se calibrer pour les 20 à 30 prochaines années, qu'il s'agisse des dépenses d'investissement, du déploiement du personnel ou des fusions et acquisitions qui arrivent. » — Une citation de Greg Kwong, directeur régional de CBRE

Selon ce dernier, le travail hybride est aussi en cause.

Un professeur agrégé de commerce et d'économie à l'Université de Calgary, Alex Whalley, dit que le secteur de la technologie à Calgary, qui commence à se développer, offre un vent d’espoir.

Le secteur de la technologie à Calgary commence à se développer, mais il est encore beaucoup plus petit que celui de l'énergie , dit-il. Il faudra donc le surveiller pour voir comment il évolue au fil du temps.

Le rapport montre aussi que les propriétaires qui ont rénové des immeubles et des équipements plus anciens en récoltent les fruits, car ces propriétés sont plus performantes que celles qui n'ont pas fait l'objet d'investissements.

Par ailleurs, la Ville s'efforce aussi de convertir les immeubles de bureaux vides en logements et autres types d'utilisation.

Au total, le conseil municipal de Calgary a investi 100 millions de dollars dans le programme d'incitation au développement du centre-ville qui vise à éliminer l'excédent d'espace de bureaux par des conversions.

Pour sa part, Mark Garner, directeur général de l'association du centre-ville de Calgary croit que les choses changent, mais que cela prend du temps : Nous devons nous assurer que l'économie et ses emplois soient en quelque sorte équilibrés, que le centre-ville soit une destination touristique et que la communauté y revienne.

D'après des informations de Paula Duhatschek