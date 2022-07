La possibilité de grève à VIA Rail reportée à cet après-midi

VIA Rail prévient que certains de ses services pourraient être « perturbés » lundi. Le syndicat des travailleurs a reporté sa menace de grève à 16 h (HE).

Entretemps, les négociations se poursuivent entre les deux parties.

VIA Rail assure qu'elle demeure engagée à négocier une entente juste et raisonnable .

Néanmoins, le transporteur a diffusé cet avis aux voyageurs sur son site web ce matin : VIA Rail évalue présentement l’impact sur les services et diffusera l’information sur son site web sous peu.

La compagnie n'a pas fixé d'heure ni donné plus de détails.

Pour sa part, le syndicat des employés avait annoncé en fin de soirée dimanche que le déclenchement du débrayage prévu initialement à minuit une, lundi, serait reporté, disant garder espoir d'en arriver à une entente.

La menace de grève touche plus de 2000 employés travaillant dans les gares, à bord des trains, dans les centres d'entretien et de service à la clientèle de VIA Rail ainsi que dans les bureaux administratifs.

Les membres du Conseil 4000 et de la section locale 100 d'Unifor ont donné un mandat de grève ferme à leur syndicat si une entente ne peut être conclue pour le renouvellement des conventions collectives.

Nous gardons l'espoir qu'une entente sera conclue , affirme Lana Payne, secrétaire-trésorière nationale d'Unifor, dans un communiqué publié lundi matin.

Sécurité d'emploi

Le syndicat avait donné un préavis de grève jeudi dernier dans le but de prévenir les usagers des possibles dérangements à venir dans le service de transport.

Dimanche, le syndicat a confirmé que les services ferroviaires seraient maintenus lundi.

Le syndicat reprochait à VIA Rail, la semaine dernière, de maintenir ses demandes de concessions, y compris en matière de sécurité d'emploi.

VIA Rail indiquait, de son côté, déployer tous les efforts possibles pour arriver à une entente avec Unifor.