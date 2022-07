Un bilan positif pour Céramystic

L'événement a connu un franc succès selon la directrice générale du centre d'art, Aude Gendreau-Turmel. Voir le public repartir avec un sourire puis tous les bons commentaires que nous avons eus, cela donne des ailes on est très content.

Les passionnés de céramique, les artistes et les amateurs ont pu échanger dans un contexte champêtre et rempli d'art au cours des derniers jours. En plus cette année, on a introduit les rencontres avec nos artistes en résidence , raconte Mme Gendreau-Turmel. Ces derniers ont pu parler de leurs projets de recherche-création avec les visiteurs.

« C’est sûr que c’est une expérience d’abord et avant tout artistique qui tourne autour du médium de la céramique. C'est une expérience contemplative parce qu’on regarde des œuvres, mais c’est aussi une expérience participative parce qu’on donne de l’argile au public pour ceux qui veulent s’essayer de se salir les mains un peu et de créer quelque chose. » — Une citation de Aude Gendreau-Turmel, directrice générale du centre d'art Rozynski

La directrice générale est déjà excitée à l'idée d'effectuer l'événement à nouveau l'an prochain.