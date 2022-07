Les Cowboys Fringants : comme un beau feu d’artifice pour clore le FestiVoix

Il n’y a pas de valeur plus sûre que les Cowboys Fringants pour clore en beauté le FestiVoix. On sait que le spectacle sera joyeux, festif, énergique. Ils ont un répertoire connu et aimé. On sait que les membres sont généreux avec leur public. Ce soir, le groupe chouchou des Québécois n’a pas fait exception. Et même que… On pourrait dire qu’ils en ont donné un peu plus : y a-t-il une seule chanson que le public a moins aimée?

À entendre chanter la foule, à la voir danser, sauter, balancer les bras dans les airs, on comprend qu’encore une fois le groupe est entré en parfaite communion avec son public.

Il a fait preuve d’une grande générosité en lui offrant les chansons aimées et préférées : Ti-Cul, Droit devant, La Manifestation. La chanson La Reine est pratiquement devenue un grand défouloir musical où on a même eu droit aux riffs et au solo de la chanson Thunderstruck d’AC/DC! On a eu des frissons à entendre la foule chanter Toune d’automne. Karl Tremblay ne prenant le micro qu’à quelques reprises pour guider la chorale improvisée. Il n’y a que le spectacle vivant pour permettre ça.

La violoniste Marie-Annick Lépine a offert une performance endiablée. Photo : FestiVoix / Cyrille Farré

Le groupe existe maintenant depuis plus de vingt ans. Étrangement, même si on connaît les chansons par coeur, même si on les a entendues des centaines de fois, on ne s’en lasse jamais. Même si on a vu le groupe à maintes reprises, on ne s’en lasse pas non plus parce que le spectacle n'est jamais le même. Terminer ce 29e FestiVoix avec les Cowboys Fringants, c’est comme voir un feu d’artifice à la fin d’une belle soirée.

Un retour explosif

Si le FestiVoix se demandait si le public serait de retour après deux ans de pandémie, la réponse est sans équivoque : oui et en plus grand nombre. Déjà à peine un mois après leur mise en vente, les passeports avaient tous trouvé preneurs, avant même que toute la programmation n’ait été dévoilée.

La venue de groupes de calibre international a engendré une affluence monstre : NOFX, Lagwagon, Face to Face, Simple Plan ont offert des prestations mémorables. L’organisation fait la preuve qu’elle est en mesure d’accueillir ces artistes et a la brillante idée de limiter le nombre de billets disponibles. Trop de monde rend l’expérience du festivalier désagréable et même périlleuse.

Des milliers de personnes se sont déplacées pour voir le spectacle des Cowboys Fringants. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

L’aménagement de nouveaux sites, celui de la cour des Ursulines et celui de la nouvelle scène du quai sont une réussite. Dans le premier cas, on a enfin trouvé l’endroit parfait qui fait le lien entre les sites principaux et qui permet de se poser entre les déplacements. Dans le deuxième cas, l’aménagement permet de rêver pour la présentation de spectacles spéciaux.

La nouvelle scène du quai accueille les spectacles de fin de soirée. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Quand je repense au festival, des images défilent en rafales dans ma tête. Je revois un P’tit Belliveau s'époumoner en chantant Last Resort, Lisa Leblanc qui se donne à fond, Souldia porté à bout de bras par la foule, l’amour que portent les Trifluviens pour QW4RTZ, la foule qui chante On va s'aimer encore avec Vincent Vallières.

Le groupe QW4RTZ avait invité des élèves de l'École Chavigny à participer à son spectacle. Photo : FestiVoix / Cyrille Farré

Cette année était une année de retrouvailles avec le FestiVoix, le public a démontré son attachement pour l’événement. L’organisation ne pouvait espérer mieux pour une 29e année puisque normalement, l’année qui précède un anniversaire est la plus difficile à organiser. Les gens s’attendent à avoir un plus bel événement l’année suivante.

Même si l’organisation travaille déjà au 30e anniversaire, pour le moment elle peut savourer sa victoire et se dire : mission accomplie!