Le rap à l’honneur sur les Plaines

L'énergie de la Floride

La soirée a commencé avec un changement à l’horaire : Night Lovell a annulé sa raison pour des raisons de transport. Denzel Curry a donc eu la mission d'échauffer la foule pour une soirée qui allait bouger.

Acteur majeur dans la scène du « Soundcloud rap », Denzel Curry arrivait à Québec avec huit projets à son actif. En 2016, il a fait parti de la Freshman Class pour le XXL Magazine avec, entre autres, Lil Uzi Vert, Lil Yachty et 21 savage.

Après avoir patienté un peu plus d’une heure, la foule était bien heureuse que le spectacle commence.

Mis à part la présence de son DJ derrière les platines, Denzel Curry était seul sur scène, mais il a su s'approprier ce grand espace. Il prenait littéralement toute la place avec son énergie contagieuse, courant d’un bout à l’autre de la scène.

Le rappeur de la Floride a demandé au public s’il était prêt à faire la fête. Sans surprise, la réponse était plus que positive. Aux premières notes de Walkin', les amateurs les plus énergiques sautaient, le sourire au visage.

L'énergie était à son comble dimanche soir pour Denzel Curry. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Plusieurs titres ont davantage réjouit la foule que d’autres. This Life, Ult et Ricky semblaient élever le niveau de décibels et d'appréciation des mélomanes réunis sur les plaines d’Abraham.

Denzel Curry s’est permis un timide bain de foule pendant la chanson Clout Cobain avant de quitter, en invitant ceux et celles qui ont aimé son spectacle à se présenter à son futur spectacle en ville. Serez-vous de la partie?

Souvenirs musicaux

Du début jusqu’à la fin, Ludacris a rappelé plusieurs souvenirs au public avec ses succès du début des années 2000.

Ce rappeur d’Atlanta est avant tout reconnu pour son influence au sein de la scène du Dirty South, une frange du hip-hop bien particulière, avec des basses bien lourdes et une mélodie facilement reconnaissable.

Un aspect marquant du spectacle était la présentation de ses nombreuses collaborations. Que ce soit All I Do is Win avec DJ Khaled, Yeah! avec Usher ou Break Your Heart avec Taio Cruz, les festivaliers s'emballaient à chaque fois que les premières notes de ces grands succès se faisaient entendre.

Ludacris semblait vraiment heureux de la réception du public, répétant plusieurs fois à quel point il aimait tout le monde. Il s’est amusé à échanger avec la foule plusieurs fois, faisant scander son nom, le titre d'une de ses chansons ou quelques-unes de ses paroles populaires.

Les amateurs des multiples films Fast & Furious ont également été servis avec Act a Fool, chanson officielle du second opus de la série, 2 Fast 2 Furious. Ceux et celles qui le connaissent pour son côté cinématographique ont été heureux d’apprendre de l'artiste lui-même qu’un dixième film de cette franchise est en préparation.

Entre rap et métal

Malgré le calibre important des artistes en prélude, le public s’était surtout déplacé pour voir $uicideboy$ . L’ambiance sinistre du duo de cousins rappeurs se sentait même avant d’entendre leur chanson, puisqu’un immense crâne terrifiant se trouvait derrière la table du DJ.

Multiples tatous sur le corps, vêtements sobres et majeurs en l’air, les $uicideboy$ s'assument dans leur comportement de cancres. Leur musique possède également un caractère propre. Piano lugubre, rires maléfiques et des cris contrôlés – communément appelés « screams »– définissent le style de rap à la rencontre avec le métal de Ruby da Cherry et Scrim, les deux artistes de $uicideboy$ .

L'enchaînement de leurs paroles est d’une fluidité impressionnante, ce qui a plu aux milliers d’amateurs présents à la scène Bell des plaines d’Abraham dimanche soir.

Remerciant à maintes reprises la réception exaltante des festivaliers, le duo louisianais semblait surpris. Même s'ils ont l'habitude de faire de grands spectacles et des festivals de renom, ils partageaient une aimable reconnaissance envers ceux qui les écoutaient.

Certains membres du public attendaient à la Croix du Sacrifice depuis 7h le matin du spectacle. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

La mise en scène était relativement simple, à quelques exceptions près, entre autres lors de la chanson If Self-Destruction Was an Olympic Event, I’d Be Tonya Harding. On pouvait y voir la célèbre patineuse artistique à l’une de ses compétitions.

L’ironie du groupe face à des thèmes comme le suicide ou la consommation est percutante, car elle est pleinement assumée. Ils racontent leurs déboires et leurs moments en situation critique avec précision et fougue.

Une telle célébration du rap du sud des États-Unis ne se déroule pas sans moshpits.

Alors que les deux musiciens se préparaient à faire leur titre le plus propice à cette pratique, Ruby da Cherry a pris le temps d'expliquer les deux règles fondamentales à suivre dans un moshpit : soulever une personne quand elle tombe et bouger seulement au moment opportun. La fête pouvait commencer à la suite de cette annonce.

En entendant les premières notes des chansons les plus populaires, les amateurs aguerris se mettaient à sauter de joie et fonçaient volontairement dans la foule qui les entouraient.