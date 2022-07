Assaut au Capitole : Steve Bannon change son fusil d’épaule et témoignera

Il refusait de comparaître depuis des mois, ce qui lui a valu des accusations criminelles pour outrage.

Une baladodiffusion enregistrée la veille de l'assaut où on pouvait entendre M. Bannon traiter d'une possible révolution a éveillé les suspicions du comité.

Sa décision de témoigner a été communiquée dans une lettre de son avocat, samedi dernier. La volte-face de Bannon survient alors que le comité responsable de faire la lumière sur les événements du 6 janvier 2021 se prépare à diffuser certaines des révélations les plus frappantes contre Trump cette semaine.

« Nous avons plusieurs questions à lui poser. » — Une citation de Zoe Lofgren, membre de la commission et représentante de la Californie au Congrès des États-Unis

Bannon refusait de témoigner devant la commission, plaidant que son témoignage est protégé par le privilège exécutif que Donald Trump a revendiqué.

Le comité estime que cette défense est douteuse, car Trump a renvoyé Bannon de la Maison-Blanche en 2017 et qu'il était un simple citoyen devant la loi lorsqu'il agissait à titre de conseiller pour le président de l'époque au moment où est survenue l'émeute du 6 janvier 2021.

L'audience de mardi portera sur la préparation et la planification de l'insurrection par des groupes suprématistes tels que les Proud Boys, les Oath Keepers et les Three Percenters, et mettra également en lumière le témoignage recueilli vendredi par l'ancien conseiller de la Maison-Blanche, Pat Cipollone.

Quant au procès de Bannon pour ses deux chefs d'accusation criminels, il aura lieu le 18 juillet.