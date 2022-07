Le FEQ profite aussi aux commerçants de Lévis

Le Festival d'été de Québec (FEQ) résonne jusque de l'autre côté du fleuve. Les taux d'occupation dans les hôtels, gîtes et auberges sont bien au-dessus de la moyenne annuelle et les restaurants font le plein.

Une fois que la Rive-Nord est complète, les gens se redirigent de notre côté et souvent il y a des gens qui voient l'avantage de rester sur la Rive-Sud, car en restant sur la Rive-Sud, ils s'évitent le trafic en prenant le traversier , met en avant Catherine Lévesque, la directrice de l'hôtel Four Points by Sheraton de Lévis.

Dans cet établissement, les réservations se succèdent. On roule entre 85 et 100 % , révèle la responsable.

Cet achalandage permet de faire travailler 80 personnes, dont la majorité à temps plein. Au Four Points by Sheraton de Lévis, la pénurie de main-d'œuvre n’est pas d’actualité; les affaires vont bon train, comme avant la pandémie.

Cette année, c'est comme si on revivait 2019. Les gens sont très excités de sortir . Catherine Lévesque impute ce regain d’activité au FEQ .

25 % de clients en plus au Corsaire

Même engouement dans les restaurants. Plusieurs d’entre eux affichaient complet samedi soir. Au Corsaire, les clients sont en moyenne 25 % plus nombreux.

C'est clair qu'on se prépare pour les fins de soirées avec les bateaux qui reviennent, jusqu'à 2 heures du matin , déclare Jean-Philippe Caron, serveur.

Depuis le début du FEQ, certains commerces de Lévis font le plein. Photo : Radio-Canada

Néanmoins, les commerçants ne tirent pas tous profit de l’effet FEQ . Au Café Bonté Divine, à proximité de la traverse Québec-Lévis où transitent chaque jour des milliers de personnes, les retombées du festival ne sont pas flagrantes.

On pourrait dire que dans mes ventes, ça reste statu quo , signale Michaëll Deschamps-Robin, le propriétaire.

Celui-ci pense que si d'autres commerçants ouvraient boutique dans les alentours, cela rendrait le secteur plus attractif et attirerait les visiteurs.

Plus de navettes en traversier en soirée

La Chambre de commerce de Lévis, pour sa part, considère que s’il y avait plus de connexions entre les deux rives pour faciliter les déplacements, Lévis profiterait de plus grandes retombées économiques.

Fervent défenseur du 3e lien, le maire de la ville, Gilles Lehouillier, partage ce point de vue, tout en se réjouissant que le trafic fluvial ait été intensifié, pendant toute la durée du Festival d’été.

Avoir deux traversiers qui assurent la navette pendant le FEQ , c'est incontournable , commente le maire.

Jusqu'à la fin du festival, la Société des traversiers du Québec intensifie son service entre Québec et Lévis en soirée. De 18 h à minuit, deux navires circulent entre les deux villes, avec un départ toutes les 30 minutes.

D'après les informations de Louis-Simon Lapointe