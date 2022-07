Déjà des épisodes d’algues bleu-vert au lac Brome

Actuellement, il y a du vent, l'eau est remuée. Les cyanobactéries s'en vont dans la colonne d'eau alors ils n'apparaissent pas en surface , explique le vice-président de l'organisme Renaissance lac Brome, Christian Roy.

Le lac Brome invitait les citoyens et les touristes à la baignade, dimanche. Ce n'est toutefois pas le même scénario tous les jours. Jeudi dernier, la plage du parc Douglass était interdite aux baigneurs en raison de la présence de cyanobactéries.

« On a été très inquiet quand on a vu ça cette semaine parce que les cyanobactéries en surface, des dépôts comme ça au début juillet, c'est rare. Au lac Brome, on connaît cela fin août, début septembre, tard dans la saison parce que les cyanobactéries se multiplient avec le phosphore qui les nourrit et la chaleur. » — Une citation de Christian Roy, vice-président de l'organisme Renaissance lac Brome

Des citoyens rencontrés au hasard sont conscients de ce problème. J'ai déjà entendu dire que les algues bleues, c'est dangereux pour les animaux comme les chiens qui s'y baignent peuvent en mourir. Donc, c'est sérieux , mentionne Yvan Laforce. Avec le fait justement que la Ville nous informe lorsqu'il y a une problématique, non, je n'ai pas d'inquiétude face à cela , assure Marie-Julie Drolet.

La plage du parc Douglass a dû être fermée à la baignade jeudi dernier. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Certains pensent qu'il est temps d'agir pour préserver la qualité de l'eau du lac Brome. Je ne sais pas quelle est la bonne façon d'intervenir, mais effectivement, je pense que la nature va faire son cours si on l'aide un peu , nomme Stéphane Lessard.

La responsable de l'environnement à la municipalité de Lac-Brome, Louise Morin est consciente qu'il faut intervenir.

L'aménagement des bandes riveraines est un objectif majeur à cet égard là. Ici, on a une bande riveraine de 15 mètres. Si on fait le tour du lac, on constate qu'il y a encore beaucoup trop de bandes riveraines qui ne sont pas aménagées correctement , mentionne Mme Morin, conseillère municipale.

Selon Renaissance lac Brome, le ruissellement vers le lac est un autre problème important. Le sol est riche en phosphore un peu partout. Ce sont des années d'agriculture, de comportements pas très bons et quand il pleut, ça ruisselle vers les cours d'eau et vers le lac , explique M. Roy.

Les algues bleues demeurent une préoccupation de plusieurs municipalités riveraines du Québec.

D'après le reportage de Jean Arel