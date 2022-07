Des centaines de personnes demandent la démission du président sri-lankais

Selon les organisateurs, la manifestation a été organisée en solidarité avec les Sri Lankais qui protestent contre leur gouvernement depuis le mois de mars. Samedi, les manifestants au Sri Lanka ont pris d'assaut la résidence du président, le bureau du président et la résidence du premier ministre.

Nous sommes solidaires de nos compatriotes sri-lankais et demandons que notre président et notre premier ministre actuels démissionnent , a déclaré Julian Devika Anthony, qui prenait part à la manifestation à Mississauga.

Julian Devika Anthony prenait part à la manifestation, dimanche. Photo : Radio-Canada / CBC

Ils ont volé le pays, les gens sont affamés, il n'y a pas de soins de santé, pas d'éducation, nous voulons qu'ils démissionnent immédiatement.

Une crise économique qui dure depuis des années a entraîné une pénurie de produits essentiels comme la nourriture, le carburant et les médicaments. L'inflation élevée dans le monde entier a exacerbé les conditions.

Les manifestants exigent la démission du président Gotabaya Rajapaksa et de son administration, qui comprend l'ancien président et premier ministre Mahinda Rajapaksa, qui est aussi le frère du président. La famille Rajapaksa est l'une des familles les plus puissantes du pays et de nombreux de ses membres occupent des postes élevés au sein du gouvernement.

Les manifestants affirment que la corruption y aggrave les problèmes économiques.

Ils ont volé le pays, vendu le pays pour rien, et l'ont mis à genoux , a déclaré Don Perrera, qui lui aussi manifestait à Mississauga.

Celui-ci fait écho aux demandes des manifestants au Sri Lanka. Ils demandent que le gouvernement actuel soit dissous et que des élections aient lieu immédiatement sous un gouvernement intérimaire.

M. Perrera a déclaré qu’il souhaitait voir un système judiciaire indépendant et une démocratie instaurée au pays.

Nous étions autrefois une nation fière, une nation prospère, cette famille a mis le pays à genoux , a-t-il ajouté.

Lorsque des manifestations ont éclaté au Sri Lanka en mars, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence, imposé un couvre-feu dans tout le pays et restreint l'accès aux médias sociaux.

Après l'occupation de la résidence du président, du bureau du président et de la résidence du premier ministre par des manifestants samedi, le président du Parlement a publié une déclaration indiquant que Gotabaya Rajapaksa démissionnerait le 13 juillet. Entre-temps, le premier ministre du pays, Ranil Wickremesinghe, a déclaré qu'il démissionnerait également après la formation d'un nouveau gouvernement.

Les manifestants au Sri Lanka, quant à eux, continuent d’occuper les complexes gouvernementaux, refusant de partir tant que leurs demandes de démission ne seront pas satisfaites.

À Mississauga, les manifestants ont scandé Gota, Go Home en référence au président actuel, et ont dit qu'ils voulaient que le Canada, et le monde, prêtent attention aux événements dans leur pays d'origine.

Nous voulons que le gouvernement canadien soit vigilant sur ce qui se passe au Sri Lanka , a déclaré Asoka Jayalathe. Notre peuple n'a pas de nourriture, pas d'électricité, pas d'écoles, pas de transports.

Elle a ajouté que malgré les protestations pacifiques au Sri Lanka, le gouvernement a répondu par des passages à tabac et des gaz lacrymogènes, et a procédé à plusieurs arrestations.