Déjeuner dominical en finale du Festival fransaskois

Au menu, café et pâtisseries fraîches.

De retour en présentiel après deux ans de pandémie, le festival a présenté des performances musicales et des lectures publiques en plus de proposer des activités collectives, comme une toile commune ou des jeux de bois.

Entre deux gorgées de café et une bouchée de croissant, les derniers festivaliers en ont profité pour partager leurs moments forts du week-end.

Ça fait tellement longtemps qu’on attend ça, de pouvoir se réunir, de voir des arts vivants. Alors les retrouvailles, les amitiés, le spectacle, c’était magnifique , relate le festivalier Gabriel Gosselin.

Estelle Bonetto, pour sa part, a vraiment passé une super belle fin de semaine. On a eu du beau temps, de la pluie, de la chaleur, des spectacles incroyables et vraiment c’était un plaisir de retrouver les gens aussi, en chair et en os, alors c’était fantastique!

C’était amusant de sortir, marcher autour, écouter de la musique, manger de la bonne nourriture, donc j’ai vraiment aimé ça , explique Anouma Ebrottie.

On a passé une excellente journée parce qu’on a décidé de venir à la dernière minute hier, de Regina, puis je n’ai aucun regret, ajoute Janice Murphy. En entendant les commentaires des gens, je pense que j'aurais regretté si je n’étais pas venue.

Le Conseil culturel fransaskois a annoncé avoir vendu plus de 280 billets sur les 350 disponibles.

Avec les informations de Jérémie Turbide