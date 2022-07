Plus de monde dans les pharmacies pour obtenir des tests rapides

On est juste le 10 juillet et on voit qu’il y a une bonne quantité de tests qui a été distribuée , confie Cyrilla Langlais, pharmacienne à Québec dans le quartier Vieux-Limoilou.

Pour autant, cette forte affluence n’est pas comparable à celle observée en début d’année et il est plus facile de repartir avec une boîte en main.

En janvier, il y a eu des problèmes de rodage. C’était tout nouveau , se souvient-elle.

Si en janvier il était difficile d'obtenir une boîte de tests rapides dans les pharmacies du Québec, ce n'est plus le cas présentement. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

La pharmacienne en est persuadée, cet engouement est lié à la récente envolée des cas de contamination qui se généralise et qui confirme le début d’une nouvelle vague dans la province.

Pas de risques de pénurie

Pour ce qui est des stocks de tests rapides disponibles, pas d'inquiétude à avoir. L’Association québécoise des pharmaciens propriétaires assure qu'ils sont suffisants et qu'il n'y a pas de risques de pénurie à craindre.

Dans leur plus récent bilan, les autorités sanitaires rapportent cinq nouveaux décès et plus de 1500 hospitalisations imputables au coronavirus. Un millier de nouveaux cas d’infection a été recensé.

Cette donnée n'est cependant pas représentative de la situation réelle, puisque l'accès aux centres de dépistage est désormais réservé aux clientèles prioritaires.

D'après les informations de Louis-Philippe Arsenault