On a un bon bilan! Contre vents et marées COVID, c’est comme ça que j’ai appelé ça parce qu’on a dû négocier beaucoup avec la COVID, ça a été un enjeu , plaisante Alan Côté.

En effet, il y a eu plusieurs cas de COVID-19 au sein des bénévoles qui travaillaient pour le festival. Quand tu as 700 quarts de travail de bénévolat et que les cas se mettent à tomber, il faut négocier fort, mais on a réussi.

Malgré cet obstacle, tous les spectacles des 11 journées du festival ont pu avoir lieu.

Le directeur général et artistique du festival, Alan Côté (archives). Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Encore une fois, le festival de Petite Vallée comptait dans sa programmation plusieurs séries de spectacles comme les heures heureuses et de bonne heure s’ul piton .

Selon M. Côté, encore cette année, la foule était au rendez-vous tout au long du festival. Il affirme que durant les sept premiers jours, il y avait beaucoup de spectateurs. Ça s’est calmé un peu au milieu de la semaine et cette fin de semaine on a eu de grands spectacles.

Des spectacles mémorables

C’est au spectacle de Salebarbes, un groupe de musique traditionnelle acadienne, que le plus de gens se sont réunis, alors qu’environ 1500 personnes étaient présentes en incluant les bénévoles, selon M. Côté.

Pour la fin de semaine de clôture du festival, environ 700 spectateurs se sont présentés chaque soir.

Même si le spectacle le plus populaire a été celui de Salebarbes, Pour une histoire d’un soir – qu’Alan Côté a qualifié de magique et qui mettait en vedette Marie-Denise Pelletier, Marie Carmen et Joe Bocan – est aussi à ne pas oublier.

« C’était dans un chapiteau et il ventait une dépouille, comme on dit chez nous. Il y avait environ 700 personnes et il y a eu pas loin d’une dizaine d'ovations debout. Le monde était fou! Ça chantait et il y avait des moments de silence de grâce à travers ça. Les trois artistes étaient complètement comblées. » — Une citation de Alan Côté, directeur général et artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée

Alan Côté note aussi la performance de Paul Piché et d’Émile Bilodeau. Les deux passeurs, leur présence et tous les spectacles autour d’eux, ça a été vraiment extraordinaire. […] Ça a été un échange de générosité entre les artistes et le public, ça s’est merveilleusement passé.

Émile Bilodeau et Paul Piché, artistes passeurs du Festival en chanson de Petite-Vallée (archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Claude Tremblay

L’an prochain aura lieu le 40e Festival en chanson de Petite-Vallée. Pour souligner l’occasion spéciale, Alan Côté assure que son équipe et lui sont déjà en train de réfléchir.

Il prévoit déjà de faire le festival sans théâtre et avec les mêmes installations qu’en 2022. Toutefois, les dates du festival ont été changées.

On espère bien être en construction et on ne peut pas être sur le site en même temps que les machines donc on a changé les dates pour être dans le congé de la construction , explique Alan Côté.

Le festival se tiendra donc du 28 juillet au 5 août 2023.

Avec les informations de Denis Leduc