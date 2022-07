Plusieurs municipalités offrent des promotions aux touristes pour les attirer

Ces offres s’ajoutent à un crédit d’impôt de la province mis en place en janvier pour inciter les Ontariens à visiter leur propre province cette année. Des crédits qui s’élèvent à 200 $ par personne ou 400 $ par famille.

On comprend bien que ces destinations font des efforts pour accueillir les gens, les faire venir , explique Frédéric Dimanche, professeur de l’Université métropolitaine de Toronto et directeur de l'École de management du tourisme et d'hôtellerie Ted Rogers.

On veut leur montrer, par l’intermédiaire d’une promotion, qu’on va peut-être réduire le coût du voyage ou des vacances dans un contexte d’inflation où tout coûte plus cher, en commençant par l’essence.

« Ça va peut-être influer sur la décision de choisir une destination par rapport à une autre. » — Une citation de Frédéric Dimanche, professeur de l’Université métropolitaine de Toronto et directeur de l'École de management du tourisme et d'hôtellerie Ted Rogers

M. Dimanche affirme qu'il s'agit d'un été est critique pour l’industrie du tourisme puisque les deux années précédentes ont été désastreuses en raison de la pandémie.

C’est vraiment un été où il faut gagner. Il faut gagner la confiance des touristes, il faut gagner de l’argent et il faut de nouveau gagner la confiance des employés qu’on essaie de faire revenir pour travailler dans le secteur , conclut-il.

Voici la liste des villes qui offrent des promotions.

Guelph

La Ville de Guelph offre une carte VISA prépayée de 100 $ aux personnes qui réservent deux nuits dans un des cinq hôtels participants, jusqu’à épuisement des stocks, dans le cadre de son programme See you in Guelph.

On vise la reprise économique des petites et moyennes entreprises, surtout celles dans le tourisme qui ont eu des grands défis pendant la pandémie , explique la conseillère municipale pour le quartier 6, Dominique O’Rourke.

Elle explique qu’il faut d’ailleurs faire une réservation avant le 1er août pour un séjour avant le 10 octobre pour être admissible au programme.

Mme O’Rourke invite donc les Ontariens à venir voir et tomber sous le charme de Guelph et qu’ils reviennent .

Les hôtels participants sont l’hôtel Delta, le Hampton Inn, le Holiday Inn Express, le Fairfield Inn et le Norfolk Guest House. Un code promotionnel est d’ailleurs requis. Le site web  (Nouvelle fenêtre) du programme (en anglais seulement) fournit des liens directs comprenant ce code.

London

Tourisme London offre également cette carte VISA prépayée de 100 $ à ceux et celles qui font une réservation dans un hôtel participant d’au moins deux nuits, jusqu’à épuisement des stocks.

Tourisme London offre une carte VISA prépayée de 100$ à ceux et celles qui font une réservation dans un hôtel participant d’au moins deux nuits. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Pour ce faire, vous avez jusqu’au 30 novembre pour faire votre réservation. La promotion fonctionne pour tout séjour jusqu’au 31 décembre.

Les touristes sont invités à se rendre sur leur site web  (Nouvelle fenêtre) (en anglais seulement) pour faire leur réservation.

Mississauga

Tourisme Mississauga offre une promotion similaire pour un séjour dans la ville. Tout comme Guelph, les Ontariens peuvent recevoir une carte VISA prépayée de 100 $ s’ils restent au moins deux nuits dans un hôtel participant de la ville.

La présidente de Tourisme Mississauga, Victoria Clarke, affirme qu’il s’agit de la deuxième année que l’agence offre cette promotion.

De plus, les touristes peuvent obtenir une carte-cadeau de 20 $ pour Square One, une gracieuseté du centre commercial Square One.

L’impact économique de cette promotion va bien au-delà de simplement inciter les gens à revenir dans les hôtels, affirme Mme Clarke.

« Je le vois comme un boom et un écho. En restant une nuit, vous allez envisager de sortir manger au restaurant, faire du magasinage, vous faire plaisir, ou découvrir les attractions touristiques de Mississauga. » — Une citation de Victoria Clarke, présidente de Tourisme Mississauga

Tourisme Mississauga indique que cette promotion ne s’applique qu’aux nouvelles réservations à des hôtels participants. Les touristes ont jusqu’au 5 septembre pour faire leur réservation et s’y rendre. Cela dit, Victoria Clarke indique que cette date pourrait être repoussée au besoin.

Le site web  (Nouvelle fenêtre) du programme fournit une liste de la trentaine d’hôtels participants ainsi que des codes promotionnels nécessaires pour profiter de cette promotion.

Région de Hamilton

Contrairement à ces trois autres villes, les gens qui désirent se rendre dans la grande région de Hamilton peuvent obtenir une récompense en réservant une chambre dans un des hôtels participants pour une seule nuit.

En effet, la Hamilton Halton Brant Regional Tourism Association propose une carte VISA prépayée de 50 $ pour une réservation d’une nuit, ou de 100 $ pour une réservation de deux nuits. Ces cartes de crédit sont offertes jusqu’à rupture de stock.

La ville de Hamilton est notamment convoitée pour ses accès aux bords du lac Ontario. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Rendez-vous sur leur site web  (Nouvelle fenêtre) (en anglais seulement) pour voir la liste des hôtels participants et faire une réservation.

Ottawa

Dans la capitale fédérale, les touristes peuvent plutôt profiter d’une troisième nuitée gratuite dans un hôtel participant pourvu qu’ils fassent une réservation d’au moins trois nuits.

La promotion est en vigueur jusqu’au 10 octobre.

Pour profiter de cette occasion, Tourisme Ottawa affirme que les gens peuvent se rendre sur leur site  (Nouvelle fenêtre) ou encore directement sur les sites de la vingtaine d’hôtels participants en question. Il ajoute qu’un tarif de chambre minimum de 99 $ par nuit est requis.

Cette promotion n’est pas valable en conjonction avec d'autres promotions ou offres.

Tourisme Ottawa ajoute qu’il accepte jusqu’à trois réservations maximum par personne au cours de la période promotionnelle. Cela dit, des réservations consécutives de trois jours au même hôtel seront traitées comme une seule réservation.

Kingston

De son côté, la Ville de Kingston propose six forfaits différents jumelant soit des visites au pénitencier de Kingston ou encore des cartes-cadeaux pour de l’essence avec un hôtel participant.

La ville de Kingston se situe sur le lac Ontario, à l'embouchure de la rivière Cataraqui et du Saint-Laurent, un lieu propice aux croisières. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Les cartes-cadeaux d’essence sont de 25 $ ou 50 $ en fonction du forfait.

Pour consulter ces forfaits, rendez-vous sur leur site web  (Nouvelle fenêtre) (en anglais seulement).