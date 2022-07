Un 125e anniversaire sous le signe de la réconciliation à Sainte-Anne au Manitoba

Érigée en 1898 sur le chemin Dawson, qui était alors un axe important de migrations entre les États-Unis et la province, l'église de la communauté est reconnue comme un lieu historique.

L’église était bondée pour les célébrations présidées par l’archevêque de Saint-Boniface, Mgr LeGatt. Une centaine de personnes y ont assisté, venues de Sainte-Anne et des communautés environnantes.

Une messe bilingue, une procession, un concert et des discours ont eu lieu en l’honneur de ce lieu de rassemblement important pour la communauté francophone locale.

Le thème de la réconciliation

La réconciliation avec les peuples autochtones était un thème incontournable de cette journée.

Il y a eu des blessures dans le passé, explique Mgr LeGatt, alors c’est de dire qu’on reconnaît cela, on veut dépasser cela par l’amour, par le respect.

Un tipi avait été érigé sur le terrain de l’église et des représentants des communautés autochtones et métisses étaient présents pour les célébrations, dont l’aînée métisse Dolorès Gosselin.

Pour le président du conseil pastoral de la paroisse, le Dr Patrick Fréchette, il était important de souligner les efforts de réconciliation entre les communautés.

On sait très bien ce qui se passe au Canada, et nous aussi, nous avons des réconciliations à faire, envers notre voisin, mais aussi notre communauté métisse , déclarait-il en entrevue à Radio-Canada plus tôt cette semaine.

Quelques faits sur l’église Le bâtiment de style romanesque a été conçu par l’architecte Joseph-Azarie Sénécal et construit entre 1895 et 1898.

C’est l’église la plus ancienne de l’archidiocèse de Saint-Boniface.

On y trouve un grand orgue Casavant (1923) et des œuvres de l’artiste de renommée internationale Leo Mol.

Elle est située sur le chemin Dawson, tronçon de la première route canadienne arpentée entre le lac Supérieur et le district de la Rivière-Rouge.

Les familles métisses et les Canadiens français se sont d’abord établis le long du chemin Dawson.

Le premier prêtre né au Manitoba, Louis de Gonzague Bélanger, est originaire de Sainte-Anne où il est né le 12 avril 1879. Source : Trésors du chemin Dawson  (Nouvelle fenêtre)

