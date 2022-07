Des amateurs de vitesse se réunissent à Rouyn-Noranda

Au programme : épreuves de vitesse et expositions de véhicules de tout genre, tels que des voitures modifiées, des véhicules tout terrain et même des motoneiges.

Des amoureux d'adrénaline de tous âges sont au rendez-vous et pour la plupart d'entre eux, la passion pour les sports motorisés est une affaire de famille.

Jérôme Sauvé et son fils Thomas Sauvé Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Le Rouynorandien Jérôme Sauvé est accompagné dimanche par son fils, qui aimerait un jour se retrouver derrière le volant d'un bolide de course.

J’ai toujours aimé les courses de voitures depuis que j’ai mon permis. C’est très amusant de pouvoir assister à ça ici, en Abitibi-Témiscamingue , souligne M. Sauvé. J’adore les voitures depuis que je suis tout petit. J’aime la vitesse, mais aussi voir de nouvelles autos et en apprendre plus sur comment elles sont fabriquées , ajoute son fils, Thomas, âgé de neuf ans.

Les organisateurs se réjouissent du succès de l'événement, qui a su attirer de nombreux visiteurs, tant sur la piste que dans les gradins.

La course dans un environnement sécuritaire

Les coureurs et coureuses s'affrontent dans quatre catégories distinctes, essentiellement déterminées en fonction de la performance du véhicule, ainsi qu'en fonction des modifications qui y sont apportées.

À titre d'exemple, le streetracing, ou course de rue, est entièrement réservé aux véhicules pouvant circuler légalement sur la voie publique, donc dépourvus de modifications majeures.

L'événement annuel du Circuit au Bosquet battait son plein au cours de la fin de semaine à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Selon Mathieu Béliveau, président organisateur de l'événement, cette catégorie permet d'éviter certains débordements à l'extérieur du circuit.

Notre but est surtout d’éviter qu’il y ait des courses de rue. À mon avis, on voit une bonne différence depuis quelques années à Rouyn-Noranda au niveau des courses. Les jeunes se lancent des défis et on les entend souvent dire : c’est mieux d’attendre au prochain Bosquet, affirme-t-il.

En ce qui concerne les risques encourus lors des courses, le conseil d'administration du circuit assure prendre toutes les précautions nécessaires à chaque année, ce qui leur a permis d'éviter certains accidents par le passé.

Parmi ces précautions, une substance adhésive a été répandue sur l'ensemble de la piste d'accélération pour limiter les dérapages, et les participants doivent obligatoirement porter un casque lors des courses.