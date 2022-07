Un livre pour aider les jeunes filles noires à aimer leurs cheveux naturels

Je me lissais religieusement les cheveux et quand je suis arrivée au secondaire [...] j’ai cessé de me soucier de mes cheveux naturels et je ne les ai jamais montrés à personne en dehors de ma famille , a-t-elle déclaré à CBC Hamilton.

Mais au début de la pandémie, cette Hamiltonienne de 28 ans affirme que la façon dont elle voyait ses cheveux - ou sa couronne, comme elle l'appelle - a changé.

J'ai vraiment pu toucher, sentir, expérimenter et construire une relation avec ma couronne , a déclaré Mme Grant.

Puis elle a appris qu'elle allait avoir son premier enfant.

J'ai pris l'engagement d'élever ma fille de manière à ce qu'elle aime chaque partie d'elle-même, en particulier sa couronne , a-t-elle déclaré.

Je me suis dit : "Pourquoi ne pas faire un livre pour que cette expérience soit vraiment amusante et positive pour elle?"

Deux ans plus tard, Mme Grant publie le livre Hello Hair.

Plus de 100 coupes de cheveux

Le livre raconte l'histoire de quatre meilleures amies qui se rendent dans un salon de coiffure et apprennent à connaître leurs cheveux.

Le livre comprend plus de 100 coupes de cheveux. Photo : Radio-Canada / Bobby Hristova/CBC

Les personnages du livre sont inspirés par les membres de la famille de Mme Grant, y compris sa fille.

Il y a plus de 100 coupes de cheveux dans le livre.

Le livre a été publié le 3 juillet, le même jour que la National Crown Day aux États-Unis. Cette journée commémore la signature d'une loi en Californie en 2019 pour mettre fin à la discrimination raciale sur la base des cheveux d'une personne et créer un monde respectueux et ouvert pour les cheveux naturels .

Mme Grant dit que la création du livre lui a pris trois ans de travail et lui a coûté plus de 30 000 dollars.

Il en existe actuellement 2000 exemplaires. À Hamilton, ils sont vendus exclusivement à Ark Collective, près de la rue James Nord et la rue Rebecca.

Lohifa Pogoson-Acker, coiffeuse spécialisée à Hamilton, a déclaré que le livre aidera beaucoup de gens à apprécier leurs cheveux naturels au lieu de les lisser et d'adopter une approche eurocentrique.

Lohifa Pogoson-Acker affirme que le livre de Mme Grant est très important. Photo : Radio-Canada / Bobby Hristova/CBC

[C’est un livre] 100 % significatif et pertinent. [...] J'aurais aimé avoir un livre comme celui-ci quand j'étais plus jeune , a déclaré Mme Pogoson-Acker à CBC Hamilton.

Il est important d'enseigner à nos jeunes filles à s'accepter et à explorer la diversité de la texture [de leurs cheveux] , a-t-elle ajouté.

Mme Grant a déclaré qu'elle souhaitait que la prochaine génération de filles noires aime leurs cheveux naturels plus qu'elle n'aimait les siens.