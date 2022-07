Entre ciel et mer du Cirque Éloize prend son envol aux Îles-de-la-Madeleine

La grande fierté, c’est d’avoir concocté [le spectacle] entièrement aux Îles , a lancé Jeannot Painchaud, président et chef de la création du Cirque Éloize, peu après le spectacle.

L’homme qui a grandi aux Îles-de-la-Madeleine raconte que c’est à Havre-Aubert, là où le spectacle est présenté jusqu’au 13 août, qu’il a pris la décision de lancer une compagnie de cirque il y a près de 30 ans.

Les acrobates d’Entre ciel et mer foulent d'ailleurs les planches de La Seine, une église qu'il a récemment achetée afin de la reconvertir en salle de spectacle.

Le spectacle, qui mélange cirque et musique, est accompagné de contes de la région insulaire racontés par le madelinot Cédric Landy.

C’est vraiment un voyage , dit-il d'Entre ciel et mer en entrevue avec Radio-Canada.

« Moi, j’aime beaucoup partir de la réalité pis après ça basculer dans l’imaginaire. Aux Îles, on aime ça exagérer. On est des exagérateurs experts! Donc c'est vraiment partir du réel, et après ça, on s’éclate! »