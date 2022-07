Le rêve américain de deux anciens du Vert et Or

Cette école préparatoire se veut un tremplin pour les deux anciens du Vert et Or, qui visent un jour d’accéder au circuit universitaire de la NCAA et rêvent à la NFL.

L’automne dernier, j’ai publié une vidéo de Nathan sur les réseaux sociaux et un agent m’a contacté, me disant qu’il devait absolument envisager les États-Unis pour poursuivre son développement, raconte Martin Brisebois à propos de son fils.

Nathan Brisebois est un peu tombé dans la marmite quand il était petit. Il a lancé ses premiers ballons à l’âge de 9 ans et depuis, il a dirigé l’offensive de toutes les équipes pour lesquelles il a évolué. Son père, Martin, a lui-même connu une aventure de 14 saisons dans le même sport, dont 4 avec les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa comme secondeur intérieur. Les ingrédients de base étaient réunis pour confectionner la recette qui se peaufine aujourd’hui.

C’est un rêve d'enfance, confie l’adolescent de 17 ans. J’ai toujours voulu aller jouer aux États-Unis, mais pour moi, c'était un peu impossible. Puis, quand l’agent Claude Trudel nous a contactés, je me suis dit que j'avais vraiment une chance. J'ai tout donné pour y aller et avoir une bourse.

Le football, oui, mais au-delà du sport, l’attrait d’une scolarité plus personnalisée et du bilinguisme ont poussé le futur quart-arrière vedette de Bell Buckle à mettre le cap sur cette municipalité située à 85 kilomètres au sud-est de Nashville, où il était d’ailleurs attendu, vendredi soir. Au programme du prochain mois, un camp d’entraînement et un tournoi avant la rentrée prévue à la mi-août.

Comme quart-arrière gaucher, Nathan Brisebois possède un avantage qui peut déstabiliser une défensive adverse. Photo : Radio-Canada / Katy Cloutier

De la compagnie

Nathan aura bientôt de la compagnie, celle de l’un de ses receveurs de passes avec le Vert et Or, Jaycob Sauvageau. Le parcours de ce finissant est différent. Le football est entré dans sa vie un peu sur le tard, en 2e secondaire, quand il avait 14 ans. Tout un exploit d’obtenir une bourse pour une école préparatoire américaine, à peine trois ans plus tard!

Quand tu commences le football, c'est dur, avoue-t-il. Quand je suis arrivé au Séminaire, des joueurs étaient meilleurs que moi et ils prenaient ma place sur le jeu. C'est normal, parce qu'on voulait gagner. J'ai travaillé fort, je me suis entraîné à la salle de musculation, je me suis donné, et ça a porté ses fruits. J'ai pu jouer pas mal toute la saison en secondaire 5!

C’est grâce au contact d’un contact s’il a pu connaître son agent. Ce dernier a envoyé des courriels à toutes les écoles américaines pour connaître leurs besoins sur le terrain. Cinq ont démontré un intérêt. Il a visité trois écoles avant de finalement arrêter son choix sur la Webb School Tennessee, où il étudiera en 11e année dès le mois prochain.

L'accueil qu'ils m'ont offert lors de la visite et leurs valeurs, c'est ce qui me ressemblait le plus, précise-t-il. Ce sont des personnes qui veulent gagner et être au meilleur d’elles-mêmes.

Pour Nathan, le scénario est un peu différent. La Webb School Tennessee lui a pratiquement déroulé le tapis rouge. Il arrivera en 10e année et on lui a déjà assuré le poste de quart partant.

Après avoir découvert le football tardivement, Jaycob Sauvageau veut vivre une année à la fois, en visant d’abord et avant tout l’obtention d’un diplôme universitaire. Photo : Katy Cloutier

Le Séminaire Saint-Joseph, une pépinière pour les écoles américaines?

Ils ne sont pas les seuls anciens porte-couleurs du Vert et Or à choisir de poursuivre leur développement dans le circuit des écoles préparatoires ou des collèges, que ce soit aux États-Unis ou dans l’Ouest canadien. Depuis une dizaine d'années, ils sont une quinzaine de joueurs de football, de basket-ball ou de hockey à avoir pris une décision semblable. On a qu’à penser au receveur de passes Xavier Gaillardetz qui va commencer la prochaine année avec les Buccaneers d’East Tennessee State University. Ou encore au défenseur Joaquim Lemay, repêché en 2021 par les Capitals de Washington, qui sera de la formation des Mavericks de l’Université Nebraska-Omaha dans la NCAA. Sans parler du cas Sacha Boisvert, choisi au 12e échelon par les Saguenéens de Chicoutimi plus tôt cette semaine au premier tour du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais qui devrait, selon toute vraisemblance, poursuivre son développement avec les Muskegon Lumberjacks dans la United States Hockey League, à l'automne 2022.

Le directeur général du Séminaire Saint-Joseph, Dany Dallaire, s'attend à voir cette tendance se poursuivre, d'autant plus que les écoles américaines commencent à développer le réflexe de venir piger dans sa cour. Et il ne s’en cache pas : c’est un avantage dans le recrutement de futurs élèves pour l’institution de la rue Laviolette.

Ça nous permet d'attirer par la suite des bons jeunes Québécois qui ont le goût de vivre l'expérience américaine et d'être un tremplin pour eux aussi. Il y a des jeunes qui arrivent en secondaire un avec l’objectif de choisir la voie américaine. Si ça leur permet de les motiver pour leur parcours avec nous, tant mieux!

L’un des ballons officiels qu’utilisera Nathan Brisebois avec sa nouvelle équipe. Photo : Radio-Canada / Katy Cloutier

Des démarches longues et coûteuses

Mais les démarches ne sont pas simples. Il faut beaucoup de patience, de ressources et de contacts pour être admis dans ce genre de programme et surtout pour obtenir une bourse permettant de réduire une facture qui s'élève à plusieurs dizaines de milliers de dollars. À la Webb School Tennessee, avant l’obtention des bourses, les frais de scolarité dépassent les 60 000 dollars.

Le processus est très périlleux et très exigeant, autant pour les jeunes que pour les parents, raconte Martin Brisebois. Du mois d'octobre jusqu'en mars, j'ai dû mettre de 2 à 3 heures par jour pour remplir tous les documents. Une chance que j’avais le soutien de Claude Trudel.

Et pour réussir à capter l’attention de l’une de ces écoles, l’élève athlète doit remplir au préalable trois conditions : démontrer l’excellence de son dossier scolaire, avoir des habiletés sportives supérieures et se démarquer par sa personnalité, notamment par son engagement communautaire. S’en suivent des examens d’admission, des visites d’écoles, des discussions, et, peut-être, des offres. Des étapes difficiles qui peuvent en décourager plus d’un.

À un certain moment, Nathan s'est même remis en question, se rappelle son père. Il a dû étudier, avoir des cours privés pour réussir les examens et il s’est demandé, vers le mois de janvier, s’il continuait ou s’il restait ici.

Mais grâce au soutien de sa famille, et à l'accueil du personnel de l'école du Tennessee, lors de la visite, en mars, il est plus que jamais convaincu que c'est la voie qu'il veut suivre.

C'est sûr que je suis un peu stressé, mais je vis bien mon stress, raconte le quart-arrière gaucher, quelques heures avant de prendre l’avion. Je suis vraiment excité d'arriver, de parler au coach, de pratiquer avec les joueurs. J'attends ça depuis plusieurs mois. Je suis très fébrile de partir là-bas!

Jaycob le rejoindra la semaine prochaine. Pour ces espoirs qui choisissent de s’expatrier pour réaliser leur rêve américain, et pour leurs parents, le jeu en vaut la chandelle.

Le choix s’est imposé, confie Martin Brisebois. Nathan avait besoin d’un encadrement serré pour le motiver dans ses études. Ce qu’il a eu au Séminaire. Pour la suite, il n’y a rien de comparable ici avec ce qui est offert aux États-Unis, où c’est un enseignant pour sept à dix élèves.

Malgré la frénésie du départ et de l’expérience unique qui se présente devant eux, Nathan et Jaycob gardent les pieds sur terre et souhaitent d’abord et avant tout profiter de cette occasion pour obtenir un diplôme… tout en rêvant secrètement aux calibres supérieurs.

Le football, c'est un moyen d'ouvrir des portes pour accéder à une éducation, c’est un sport qui permet de s'accomplir physiquement et psychologiquement, mentionne Jaycob. Mon rêve est de réussir à atteindre des études supérieures. Pour l’instant, je n’ai pas pris de décision vers quel programme je veux aller, mais la médecine et l'ingénierie m’intéressent.

Depuis que je suis jeune, je regarde les matchs de la NFL et des collèges américains à la télé, renchérit Nathan. C'est comme un peu mes héros! C’est sûr que mon rêve ultime, c’est la NFL, mais j'y vais une étape à la fois et je vais tout donner, étape par étape pour que je puisse y arriver.

En attendant, le support familial reste essentiel pour espérer franchir l’étape des Prep Schools. Son rêve, si ça peut le pousser à l'école et à avoir un diplôme universitaire, je vais continuer d’être derrière lui pour le soutenir financièrement, ajoute Martin Brisebois. C’est grâce au football que j’ai pu avoir mon diplôme et la priorité, c’est la scolarité .

Jaycob et Nathan bouclent maintenant leurs valises avec en tête l'objectif de jouer au football auprès des meilleurs pour s'élever parmi les meilleurs. En profitant de la chance unique qui s'offre à eux.