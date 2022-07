VIA Rail : les activités de la gare de Senneterre pourraient être perturbées en cas de grève

VIA Rail pourrait suspendre ses services sur l'ensemble de son réseau, au petit matin lundi alors que le syndicat Unifor qui représente 2 400 travailleurs a déposé un avis de grève jeudi dernier.

Les employés travaillent dans les gares, à bord des trains, dans les centres d'entretien, au service à la clientèle et dans les bureaux administratifs.

Selon l'adjoint au directeur québécois pour Unifor, Olivier Carrière, la ligne de Senneterre va cesser de fonctionner si aucune entente n'est conclue avec l'employeur dimanche, et à moins que l'employeur décide d'opérer quelques lignes avec le personnel cadre.

Je prends par exemple la ligne de Senneterre, le train numéro 606, on sait qu'il y a un départ ce soir [dimanche] à 20h20 donc si à minuit ce soir il n’y a pas d’entente, on déclenche la grève, le train va arriver à Montréal demain matin [lundi] comme à l’habitude, il n’y aura pas de départ pour retourner à Senneterre , explique le syndicaliste.

Il faut savoir que présentement, je vous parle de manière générale pas juste de la ligne de Senneterre, l'achalandage est plus élevé que la période de prépandémie. Il y a beaucoup plus de clients qui présentement utilisent les trains de passagers. Il y'a plus d'achalandage que dans le temps normal. S'il y a un conflit de travail, la population va être touchée durement. L'enjeu pour les citoyens c'est que le train ne sera pas une solution , ajoute Olivier Carrière.

Il rappelle que les deux parties poursuivent les négociations dimanche.

Selon le syndicat, VIA Rail maintient ses demandes de concessions qui entraîneraient la perte de la sécurité d'emploi.