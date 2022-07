De nombreux visiteurs sur l’île Grande Basque

Plus de 200 personnes ont répondu présentes à l’événement organisé par Tourisme Sept-Îles à l’île Grande Basque. Des activités sous le thème de l'ère jurassique ont permis à plusieurs familles d’en apprendre plus sur l’île.

Sous une météo clémente, les enfants et leurs parents ont pu faire de la recherche de coquillages et de fossiles, participer à des ateliers de peinture et observer certains organismes vivants présents dans l’écosystème de l’archipel.

Avec les activités sous le thème jurassique, c’est sûr que certaines sortent de notre imagination, mais ça nous permet de faire des liens avec la nature et la richesse de la faune de l’île , explique la responsable aux communications de Tourisme Sept-Îles, Lauren Saucier.

Plusieurs activités étaient prévues à l'horaire pour divertir et informer les jeunes. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Elle ajoute que l'aspect géologique de l’île est très intéressant. On a des formations de roches ignées qui sont assez intéressantes. On a tout le côté marin avec les organismes vivants en passant par les plus petits jusqu’aux grands mammifères marins, et ça, ce sont des choses qu’on peut observer d’ici, sur l’île Grande Basque , raconte Mme Saucier.

Malgré leur proximité avec Sept-Îles, Mme Saucier indique que très peu de gens connaissent les îles qui forment l’archipel. Plusieurs personnes en étaient d’ailleurs à leur première visite de l’île lors de la journée de découverte offerte dimanche. C’est le cas notamment de Luc Gélina et de sa famille qui demeure à Rivière-Pentecôte.

C’est proche de Sept-Îles, mais c’est très différent. On voit la ville, la vue est belle, l’île est belle, c’est propre. En plus, on est bien accueillis, il y a de beaux bâtiments et vraiment, c'est une belle découverte , décrit M. Gélina.

Pour le fils de Luc Gélina, Nathan, cette journée a été mémorable. On s’amuse, on vient en bateau et c’est vraiment plaisant , raconte le jeune garçon.

Le jeune Nathan Gélinas a également apprécié le trajet en bateau inévitable pour se rendre sur l'île. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

En plus d’être axée sur l'apprentissage de la faune et la flore de l'île, la journée incite aux rassemblements des familles. On s’en rend compte avec les années, ce sont des journées vraiment populaires et qui encouragent la population locale à venir voir l’île Grande Basque , estime Mme Saucier.

D’autres journées thématiques sont prévues plus tard cet été.

L’île est connue entre autres pour ses 12 kilomètres de sentiers de randonnée pédestre. Il y a des randonnées guidées, il y a des présentations des organismes marins présents dans notre région, sans oublier le camping sauvage , rappelle Lauren Saucier.

Les visiteurs peuvent profiter de sentiers pour se dégourdir ou choisir de se reposer dans un lieu paisible de l'île Grande Basque. Photo : Tourisme Sept-Iles

Il est possible d'observer de petits rorquals ainsi que de nombreuses sortes d'oiseaux et, avec un peu de chance, il est possible d'y observer des baleines bleues.

Avec les informations de Félix Lebel