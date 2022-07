Plus de 200 artistes pour le retour de l’Art Walk à Edmonton

Depuis vendredi, plus de 200 artistes ont pris d'assaut des trottoirs du quartier Old Strathcona à Edmonton pour le grand retour de l’exposition à ciel ouvert Whyte Avenue Art Walk qui se termine dimanche à 17 h.

L'année dernière, la manifestation artistique s’est tenue dans l'ancien bâtiment de l'armée et de la marine. Aujourd'hui, elle se trouve sur six pâtés de maisons de l'avenue Whyte, entre la 101e et la 106e Rue.

C'est génial d'être de retour en personne , affirme Rachel Ray, une artiste peintre qui participe à Art Walk pour la quatrième fois. Les gens sont si encourageants et c'est vraiment sympa. Ils donnent beaucoup de compliments , ajoute-t-elle.

Rachel Ray, une artiste peintre qui participe au Art Walk pour la quatrième fois. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

L’exposition est une belle occasion pour les amateurs des arts visuels de se procurer des œuvres abordables. Rachel Ray se dit satisfaite de son rendement : Quelques collègues de travail sont venus et ont acheté mes créations. Quelques personnes ont aussi acheté des tirages.

Art Walk est ouvert à tous les artistes qui veulent montrer leur travail, quel que soit leur niveau et leur origine, selon les organisateurs.

Nous avons des étudiants de l'université, des artistes professionnels et des personnes qui ont profité de l'occasion, juste pour faire des essais , indique Jill Roselle, l'organisatrice de la Whyte Avenue Art Walk.

Un parcours de 4 km d’exposition révèle les talents cachés de l'Alberta.

C’est une belle occasion aux mécènes de constituer leur propre collection d'art à partir de nombreux maîtres non découverts , mentionne Kim Fjordbotten, co-organisatrice de l'exposition.

À 14 ans, Eli Ginon participe pour la première fois au Art Walk. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Eli Ginon s’est découvert une passion pour la peinture il y a à peine six mois. À 14 ans, elle participe pour la première fois au Art Walk. J'aime voir le résultat final de mes œuvres et savoir que je les ai vraiment créées , indique la jeune artiste.