La Sarre désire dynamiser son centre-ville

L’administration municipale désire que les propriétaires de commerces de la 5e Avenue Est proposent et organisent différentes activités entre le 9 et le 14 août où aura lieu un festival destiné aux familles, le Festi VAAM.

Durant cette période, la Ville leur permettra d’utiliser des cases de stationnement et rendra également les parcomètres gratuits.

On a déjà reçu plusieurs réponses de commerçants qui ont le goût de sortir et de se faire voir. Je pense que c’est une belle initiative pour les aider. Avec les événements qui se sont passés [la pandémie de COVID-19], je crois que la vitalité revient , mentionne la directrice de la culture, du patrimoine et du tourisme et responsable de la diffusion à la Ville de La Sarre, Marie-Luce Doré.

Marie-Luce Doré, directrice de la culture, du patrimoine et du tourisme et responsable de la diffusion à la Ville de La Sarre. Photo : Crédit photo / Jean Caron

Suggestions de la Ville pour les commerçants de la 5e Avenue Est lors du Festi VAAM Décorer la vitrine ou la façade, le trottoir devant le commerce, l’intérieur du magasin

Créer une halte repos, offrir de la musique et/ou de l’animation

Offrir des promotions spéciales

Selon Marie-Luce Doré, la population désirait que la Ville de La Sarre soutienne ceux et celles qui tentent de vivifier le centre-ville.

« Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de gens et de citoyens qui souhaitent de leur côté organiser des événements. Donc, de notre côté, si on peut les aider là-dedans, on va le faire. C’est ben le fun », fait-elle remarquer.

La programmation du Festi VAAM sera d’ailleurs dévoilée cette semaine.