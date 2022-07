Distinguer le sud et le nord du Whiteshell pour éviter de faire souffrir le tourisme

Le mois de juin a été particulièrement difficile pour les loges Tallpine, près de West Hawk Lake, dans le sud du Whiteshell.

Nous avons perdu 22 nuits réservées , relate le propriétaire de Tallpine Lodges, Sacha Harder, ajoutant que ces réservations provenaient principalement de l’Alberta, de la Saskatchewan et des États-Unis.

Selon l’entrepreneure, la communication maladroite à l’endroit des régions touchées par les inondations a été le principal défi logistique jusqu’ici. Sacha Harder avance que les clients appellent en demandant s’ils peuvent se rendre sur le site en voiture.

La section nord du parc provincial du Whiteshell était sur le coup d'un ordre d'évacuation, pas le sud. Photo : Source : province du Manitoba

Près de West Hawk Lake, le propriétaire de Crescent Beach Cottages, Shaun Harbottle, affirme avoir perdu 20 % des réservations quand la page était hors d’accès alors qu’on y réparait un mur de protection.

La clôture qui y a été installée a servi de dissuasif visuel pour les clients potentiels. Alors que la barrière est encore en réparation, la moitié de la plage est désormais accessible au public, et les sentiers aux alentours peuvent encore être empruntés par les touristes intrépides.

Tu te prépares pour une grosse fin de semaine parce qu’il fait chaud, et puis soudainement, plus personne ne se présente , déplore le propriétaire de Crescent Beach Cottages.

Sacha Harder et Shaun Harbottle affirment donc que les communications du gouvernement concernant les états d’urgence et les alertes d’inondations devraient être plus précises et nuancées, afin de distinguer les statuts des régions respectives dans le Whiteshell.

Avec les informations de Ozten Shebahkeget