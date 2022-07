Caméras aux feux rouges : plus de 1800 contraventions en six mois

Cela fait plus de six mois que la Ville a installé des caméras de surveillance aux feux rouges de dix intersections de Windsor. Elle a distribué 1812 contraventions.

Dans l'ensemble, le programme répond aux attentes , a déclaré par courriel Shawna Boakes, directrice exécutive des opérations de la Ville.

Selon Mme Boakes, la Ville n'a pas encore analysé si ces intersections étaient plus sécuritaires par rapport aux autres endroits depuis leur installation. Ces chiffres seront calculés après un an ou plus d'utilisation des caméras, a-t-elle ajouté.

Les contraventions coûtent 325 $ et sont émises au nom de la personne dont la plaque d'immatriculation est enregistrée, qu'elle ait été ou non le conducteur au moment des faits.

Les caméras sont situées aux intersections suivantes :