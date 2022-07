Julien Lacroix annule son retour sur scène

L'humoriste Julien Lacroix, qui s'est retiré de la scène depuis deux ans après avoir été visé par des allégations d’agressions et d’inconduites sexuelles , a annulé l'enregistrement d'un balado qui devait marquer son retour dans l'espace public. Il évoque des « menaces sérieuses » envers des membres de sa famille.

L'événement, qui devait être se tenir devant 25 personnes mardi à Montréal, visait à célébrer les deux ans de sobriété de l'artiste, sous la forme d'un balado entremêlant humour et confessions.

C’est avec le cœur gros que je dois annuler l’événement que je comptais tenir cette semaine. Des menaces sérieuses, visant entre autres des membres de ma famille, et l’organisation d’une manifestation m’y forcent , a-t-il écrit sur Facebook.

« Je n’ai pas le goût d’une soirée sous haute tension où les personnes qui ont acheté des billets risquent d’être pris à parti. » — Une citation de Julien Lacroix

En juillet 2020, l'humoriste a été visé par des allégations d’agressions et d’inconduites sexuelles dans un article du quotidien Le Devoir étoffé du témoignage de nombreuses femmes.

Six mois plus tard, Julien Lacroix avait fait son mea culpa sur les réseaux sociaux et avait déclaré qu'il était alcoolique.

Bien que j’étais personnellement prêt à faire face à la musique, autant sur les réseaux sociaux qu’en personne, tous les remous causés par [l'enregistrement du balado] impactent sérieusement mes proches , a-t-il ajouté sur Facebook.

Les personnes ayant acheté des billets seront remboursées.