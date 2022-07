Des projets en faveur des ainés des quartiers ruraux de Rouyn-Noranda soumis au vote des citoyens

Vivre et vieillir ensemble est un projet du Centre d’action bénévole de Rouyn-Noranda et soutenu par la Table des ainés de Rouyn-Noranda.

Son objectif est de diminuer l’isolement social et favoriser le maintien des personnes ainées dans leur communauté à travers des initiatives novatrices.

Du 8 au 31 juillet, les citoyens auront à choisir trois de quatre projets qui leur sont proposés pour un budget total de 30 000 dollars.

Les projets sont financés grâce à la Fondation Béati sont d'ailleurs disponible sur le site Internet du u Centre d'Action bénévole de Rouyn-Noranda.

Le système de vote par pondération est retenu pour choisir des projets proposés par des comités des quartiers de Cadillac, Montbeillard, Cléricy et Mont-Brun.

Ce qu'il faut savoir de ces projets, c'est qu'ils souhaitent se mettre en place dans ces quartiers-là, mais ce qui est particulier, c'est qu'un de nos critères de sélection lors de l'analyse, c'était de s'assurer que si demain on avait d'autres quartiers qui souhaitaient mettre en place ce genre de projet là, on pourrait utiliser le même matériel et les mettre en place là également. Donc on appelle ça le principe de transférabilité , indique Kathleen Baldwin, directrice générale du Centre d'Action bénévole.

Kathleen Baldwin, directrice générale du Centre d'Action bénévole de Rouyn-Noranda, présente le projet Vieillir et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Selon elle, les citoyens des quartiers ruraux doivent voter pour pouvoir s'assurer la réalisation des projets qui leur tient à cœur, pour assurer le bien-être des ainés. On est content d'avoir quatre projets soumis par et pour les personnes pour briser l'isolement faire en sorte qu'ils aient des moyens pour aider au maintien des gens chez eux, des projets qui pourraient éventuellement amener d'autres sortes de solutions plus près des gens dans leur quartier développer des réseaux d'entraide qui vont aider à soutenir à court terme les gens qui pourront avoir des besoins à combler.

Aujourd'hui on est vraiment fier de présenter le fruit des travaux des derniers mois, on a des porteurs de projets qui ont travaillé fort pour nous présenter des projets qui sont cohérents, qui répondent aux critères et qui vont aider les ainés , ajoute Kathleen Baldwin.

Les projets gagnants seront financés pendant pour une année et les organismes devront trouver des sources de l'argent s'ils souhaitent les voir durer dans le temps.