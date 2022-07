Carnaval de cirque social : trouver sa place grâce aux arts du cirque

Une trentaine de ses artisanes et artisans auront leur moment de gloire dimanche soir dans le Quartier latin de Montréal, alors qu’ils dévoileront leurs talents dans le cadre du Carnaval de cirque social du festival Montréal complètement cirque.

Cette joyeuse troupe est composée de jeunes aux prises avec différents défis de vie, allant de la santé mentale, à l’isolement social, à la consommation ou encore à la pauvreté, explique l’intervenante Marilou Vinet, qui œuvre au projet depuis deux ans.

On rejoint des jeunes qui ont des réalités très différentes, mais qui se retrouvent autour du sentiment de ne pas avoir sa place dans la société, ou de se sentir marginalisé , résume-t-elle.

Le cirque pour atteindre son plein potentiel

Si Cirque hors piste ne lésine pas sur la qualité des prestations, l’objectif est d’abord et avant tout d’offrir aux jeunes l’occasion de se sentir valorisés et d’atteindre leur plein potentiel grâce au cirque de rue.

Dans les arts du cirque, la valorisation de la différence est vraiment importante. Au cirque, on se sent bien, et souvent les jeunes nous disent je peux être moi-même , explique Karine Lavoie, directrice générale de l’organisme.

Pour Cirque hors piste, les arts du cirque peuvent être utilisés comme levier d'intervention sociale. Photo : Sage rebelle

Et au travers des spectacles, la perception que la société a de ces jeunes-là peut aussi se transformer , poursuit-elle.

Il ne faut pas sous-estimer l’importance de la reconnaissance du public et des pairs pour les personnes ayant des parcours de vie marginalisés, selon Marilou Vinet.

« Un des exercices qu’on fait souvent, c'est d’être applaudis. Une personne est venue me voir, et m’a dit : "c’est la première fois de ma vie qu’on m'applaudit, à 23 ans". » — Une citation de Marilou Vinet, intervenante chez Cirque hors piste

La troupe de Cirque hors piste a travaillé pendant plusieurs semaines afin de mettre sur pied une vingtaine de prestations de cirque de rue, le tout épaulé par des intervenantes et des intervenants sociaux ainsi que des instructrices et des instructeurs de cirque.

Celles-ci seront présentées dimanche de 17 h 30 à 23 h sur la rue Émery, à Montréal.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Marc-André Carignan, animateur de l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.