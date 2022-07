Sri Lanka : le palais présidentiel résonne d’éclats de rires et de notes de piano

L'humeur était à la joie chez les manifestants. Joie de la victoire, puisque le président a promis qu'il quitterait son poste. Mais aussi joie plus immédiate de profiter pour quelques heures du luxe habituellement réservé aux dirigeants de l'État.

Notre lutte n'est pas finie , a expliqué Lahiru Weerasekara, un des étudiants à la tête du mouvement. Nous n'abandonnerons pas tant qu'il ne sera pas vraiment parti , a-t-il déclaré aux journalistes.

Dans la soirée, un mannequin à l'effigie du président Gotabaya Rajapaksa a été accroché au porche d'une tour d'horloge, sous les applaudissements de la foule, nombreuse aux abords de la résidence présidentielle.

Le chef d'État, réfugié à bord d'un navire militaire et en route pour une base du nord-est de l'île, avait annoncé samedi soir, à l'issue d'une journée marquée par plusieurs coups de force des manifestants, qu'il était prêt à démissionner le 13 juillet.

Samedi, des centaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées dans le quartier des résidences officielles pour manifester leur colère face à la crise économique sans précédent que connaît le pays et dont ils jugent le président en partie responsable.

Des manifestants continuent d'investir la résidence officielle du président au lendemain de sa prise d'assaut à Colombo. Photo : Associated Press / Eranga Jayawardena

Parmi eux plusieurs centaines ont réussi à pénétrer dans le palais, escaladant les grilles tandis que les gardes s'efforçaient de les retenir juste assez longtemps pour pouvoir emmener le président.

Dimanche, certains font la queue pour s'asseoir sur la chaise du président Gotabaya Rajapaksa à l'étape supérieur pendant qu'au rez-de-chaussée des enfants – et leurs parents – tapent à qui mieux mieux sur les touches d'un piano à queue.

Dans l'imposant parc, les Gordon Gardens nommés ainsi en mémoire de leur concepteur Sir Arthur Hamilton-Gordon, gouverneur de Ceylan à la fin du XIXe siècle, des familles enjouées piquent-niquent au milieu de moines bouddhistes à la tête rasée et en robes safran qui s'émerveillent devant l'air conditionné et les sols en marbre.

Le palais présidentiel du Sri Lanka, datant de l'époque coloniale, incarne l'autorité de l'État depuis plus de 200 ans. Photo : AFP / Arun Sankar

Des gardes présidentiels lourdement armés encore de service se mêlent aux nouveaux visiteurs devenus maîtres des lieux et posent même pour des selfies à leurs côtés.

Les familles se pressent pour prendre des photos devant des œuvres d'art hors de prix ou des objets décoratifs et les blagues fusent.

N'abîmez pas les tableaux, ce n'est pas Gotabaya qui les a peints , enjoignent des panonceaux écrits à la main par des militants étudiants, en pointe de la contestation communément désignée comme Aragalaya (le combat).

Lorsque des dirigeants vivent dans un tel luxe, ils n'ont aucune idée de la manière dont les roturiers se débrouillent , confie à l' AFP Sri Sumeda, un moine qui a fait 50 km pour sa première visite du palais.

« Cela montre ce qu'on peut faire quand les gens décident d'exercer leur pouvoir. » — Une citation de Sri Sumeda, moine sri-lankais

Le Sri Lanka est plongé dans une crise économique sans précédent marquée par une hyperinflation et de multiples pénuries, en particulier pour la nourriture, le carburant et les médicaments.

Chez le premier ministre

La résidence du premier ministre a elle été incendiée dans la soirée, et trois suspects ont été arrêtés dimanche, selon la police.

Des manifestants sri-lankais ont mis le feu à la résidence privée du premier ministre, quelques heures après avoir chassé le président de chez lui. Photo : AFP / -

Les manifestants occupent non seulement le palais présidentiel mais aussi celui du premier ministre, et les bureaux de ces deux dirigeants.

Des manifestants se reposent sur les canapés du salon de la résidence officielle du premier ministre. Photo : Associated Press / Eranga Jayawardena

À l'extérieur, certains avaient dès samedi profité de la piscine, et dimanche dans le parc de cette ancienne résidence du gouverneur de Ceylan à l'époque de la colonisation britannique, comme dans celui de la résidence du premier ministre, des familles pique-niquaient un peu partout, et des cuisines provisoires avaient même surgi çà et là.

Quelques manifestants se sont aventurés dans la piscine présidentielle, lors de l'invasion du palais. Photo : AFP

Buddhika Gunatillaka, 46 ans, est venu à moto d'une banlieue de Colombo pour découvrir les lieux, une zone où le commun des mortels ne s'aventurait pas d'ordinaire.

J'ai utilisé de l'essence que j'avais économisée pour faire le voyage avec mon épouse, parce qu'on n'aura jamais plus l'occasion de visiter la principale résidence du Sri Lanka , dit-il à l'AFP.

Contre-attaque des classes populaires

Çà et là persistent des traces du combat mené pour y entrer la veille.

Deux canons à eau de la police sont abandonnés sur la courte portion de route qui conduit au palais. Des balles, tirées par les forces de l'ordre pour décourager les manifestants, ont laissé des trous sur un mur d'enceinte.

Dans les bureaux de la présidence, à proximité, où les manifestants ont brisé les clôtures de fer forgé, une bibliothèque improvisée est installée dans l'entrée principale.

Je me suis rendue chaque jour dans le campement des manifestants et je ne m'arrêterai pas tant que Gotabaya n'est pas réellement parti , assure Chamari Wickremasinghe, 49 ans.

Elle participe à l'occupation des bureaux de la présidence qui abritaient le Parlement jusqu'en 1982 . Nous n'allons pas partir d'ici , ajoute-t-elle, la promesse de partir le 13 juillet ne suffit pas. Il doit partir maintenant .

Sur les 35 marches conduisant au bâtiment surplombant l'océan Indien, des familles se reposent. Des bénévoles proposent de la nourriture, aux manifestants comme aux forces de sécurité.

Un étudiant entonne des slogans anti-Rajapaksa pour chauffer la foule qui afflue de plus en plus nombreuse malgré la pénurie de carburant immobilisant les transports publics depuis de longs jours.