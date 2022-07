Un tronçon du prolongement du TLR d’Eglinton suscite la grogne de résidents

Le projet de 4, 7 milliards de dollars, qui devrait se terminer en 2030-2031, prolongera la ligne de TLR Eglinton Crosstown de 9, 2 kilomètres vers l’ouest le long de l’avenue Eglinton Ouest pour se rendre à Mississauga. Le tracé devrait être en grande partie souterrain. Cependant, une section surélevée est prévue sur 1, 5 kilomètre entre les gares de la rue Scarlett et la rue Jane.

Cette partie affectera donc certaines parties du parc Pearen, du parc Fergy Brown ainsi que d’autres espaces verts. Neiland Brissenden, membre du groupe Stop the Trains in Our Parks, soutient que les résidents ne devraient pas être forcés de choisir entre la prolongation du TLR et la perte d’espaces destinés aux parcs.

Neiland Brissenden soutient la prolongation de la ligne d'Eglinton Crosstown. Il s'oppose toutefois à ce qu'une partie de cette ligne soit surélevée. Photo : Radio-Canada / Vanessa Balintec / CBC

Ce quartier a besoin de ce prolongement, nous sommes considérés comme un quartier prioritaire. Nous avons besoin des emplois que ce projet apportera , estime-t-il.

« Mais nous ne pensons pas que cela doive se faire au détriment de nos fantastiques espaces verts. » — Une citation de Neiland Brissenden, membre du groupe Stop the Trains in Our Parks

Le creusement des tunnels pour le prolongement a commencé au début d’avril. Plus tard, au cours du même mois, Metrolinx a invité les constructeurs présélectionnés à soumettre des propositions pour la conception et la construction de la section surélevée.

Le groupe Stop the Trains in Our Parks et la Mount Dennis Community Association demandent à l'agence de changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. Ils ne sont pas seuls. La Ville de Toronto a demandé à l'agence provinciale de transport en commun d'envisager de faire passer la section surélevée sous terre au moins à deux reprises au cours des derniers mois.

Metrolinx affirme de son côté que la conception actuelle est l'option la plus rentable et qu'elle permet d'accueillir le plus grand nombre d'usagers sans les risques liés à la construction d'un tunnel sous la rivière Humber.

Les excavations pour les gares souterraines à la rue Scarlett et la rue Jane auraient besoin d’être à une profondeur d'environ 30 mètres, explique une porte-parole de l’agence provinciale de transport en commun. Cela correspond à peu près à la hauteur d'un immeuble de neuf étages.

Elle affirme par ailleurs que la conception en surface permettra aux usagers de gagner du temps, qu'elle présente le potentiel d'achalandage le plus élevé et qu'elle permettra un usage plus facile et plus fiable une fois le prolongement en service .

Le prolongement de la ligne d'Eglinton Crosstown devrait s'étendre sur 9,2 kilomètres le long de l'avenue Eglinton Ouest jusqu'à Mississauga. Photo : Fournie par le gouvernement de l'Ontario

Des compromis qui ne datent pas d’hier

Cette tension entre les résidents de la circonscription York-Sud-Weston et Metrolinx n’est pas unique, croit Matti Siemiatycki, professeur de géographie et d’urbanisme et directeur de l’Infrastructure Institute de l’Université de Toronto.

Selon lui, les communautés souhaitent souvent que les projets d’expansion de transports en commun se déroulent sous terre et que les répercussions notamment sur l’environnement et la circulation soient minimes.

Le professeur affirme cependant qu’en réalité, le transport en commun souterrain est le plus coûteux à construire et à entretenir, qu’il nécessite plus d’énergie que les options en surface pour son fonctionnement, et ne devrait être envisagées que lorsqu’un grand nombre de personnes est transporté ou qu’il n’y a pas d’autres alternatives.

Nous avons un montant fixe d’argent à investir dans le transport en commun et il faut faire des compromis pour trouver les façons de le répartir du mieux qu’on peut, estime-t-il.

Metrolinx affirme que la ligne sera reliée à cinq services ferroviaires et d'autobus régionaux et comptera jusqu'à 10 stations, soit sept de Mount Dennis à Renforth Drive, et jusqu'à trois autres pour une liaison potentielle entre Renforth Drive et l'aéroport Pearson.

Selon les plans actuels, l'agence de transport provinciale prévoit 37 000 embarquements quotidiens et 39 000 tonnes de réduction annuelle des émissions de gaz à effet de serre.

Le député Michael Ford à la rescousse?

Neiland Brissenden croit que les enfants seront moins incités à profiter des parcs pendant les huit années que devrait durer la construction et certaines espèces menacées et en voie de disparition que l'on retrouve dans la région, comme la petite chauve-souris brune, seront davantage menacées si le plan est maintenu tel quel.

C'est pourquoi il demande l'aide de Michael Ford, le nouveau député provincial de York-Sud-Weston.

M. Ford, le nouveau ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme et le neveu du premier ministre Doug Ford, a fait campagne sur cette question lors des dernières élections provinciales. Il a déclaré qu'il aiderait les résidents à défendre leur cause auprès de la ministre des Transports Caroline Mulroney.

Je serai le porte-parole de mes électeurs à Queen's Park et je travaillerai avec Metrolinx, la ministre Mulroney et son équipe pour que le transport en commun soit construit pour les navetteurs et réponde aux besoins de notre communauté , peut-on lire dans une déclaration écrite du bureau du député.

Avec les informations de Vanessa Balintec de CBC