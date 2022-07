Hypertension à l’urgence de Santa Cabrini : la sécurité « laissée pour compte »

Manque de lits, d’infirmières, personnel soignant démoralisé et une direction qui fait la sourde oreille : les services d’urgences de l’Hôpital Santa Cabrini, dans le quartier de Rosemont à Montréal, débordent dimanche. Exténuée, une employée raconte que son service a dépassé son point de rupture.

La direction du CIUSSS nous laisse encore tomber, écrit l'assistance-infirmière cheffe Sonia Dion à Radio-Canada. Je suis présentement au travail et j'ai 48 patients sur civière alors que j'ai le personnel pour 22 patients. Nous sommes en bris de service et tout le personnel est au bord des larmes, nous ne pouvons plus continuer comme ça .

Des infirmières habilitées à s’occuper de cinq patients aux urgences doivent parfois prendre en charge le double, dit-elle.

Des malades ont été installés sur des civières dans les couloirs où s’effectuent aussi les consultations médicales. Ils sont au vu et au su de tout le monde, ils sont couchés à côté du poste des infirmières , explique en entrevue Mme Dion.

Si la situation n’est pas nouvelle, elle s'est envenimée après des bris de service à l’étage supérieur. Les chirurgies, les consultations externes et de la médecine de jour débordent, détaille Sonia Dion, qui cite l’exemple d’une patiente admise aux urgences qui attend depuis 85 heures d’en sortir pour être transférée à l’étage supérieur.

« On n’a pas de lit à l’étage, on n’a pas le choix de donner des patients de plus aux infirmières [...] mais à un moment donné, la sécurité du patient est laissée pour compte aussi. » — Une citation de Sonia Dion, assistante-infirmière cheffe à l'urgence de Santa Cabrini

Certains malades sont atteints de COVID-19, poursuit-elle, mais ne peuvent pas être transférés à l’étage, faute de lits et de personnel.

C’est loin d’être normal, on est toujours en éclosion, on a toujours la COVID présente dans l’hôpital, il y a une recrudescence, les patients ne sont pas isolés, la norme de protection est très minimale dans ces cas-là , alerte-t-elle.

La crise est visible dès l’arrivée des patients, au triage. Habituellement ce sont deux personnes, trois selon la norme du ministère, qui font du triage. Aujourd’hui j’en ai seulement une, c’est ma cheffe d’unité qui est entrée sinon je n'avais personne , ajoute-t-elle.

Cet ajout fait partie des solutions mises en avant par le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, dans le cadre d' un plan de réorganisation prévoyant notamment la présence de gestionnaires le week-end pour prêter main-forte au triage et à la prise en charge des patients et ce, tant de jour, de nuit que de soir .

Prévisible

La pénurie persistante de personnel, les absences dues aux vacances, sans compter celles liées à la 7e vague de COVID-19 épuisent davantage les ressources disponibles au chevet des malades, analyse Sonia Dion.

Chez les infirmières, les auxiliaires et les préposées, l’ambiance est morose selon elle.

« On a toutes l’épaule à la roue, on sait que la situation va empirer dans la journée » — Une citation de Sonia Dion, assistante-infirmière cheffe à l'urgence de Santa Cabrini

Face à cette crise aux urgences qui s’aggrave régulièrement, la direction semble faire la sourde oreille, déplore l’assistante-infirmière cheffe.

Le défi du jour? On va au plus pressant. Aujourd’hui particulièrement .

Il n’y a personne, à la direction de l’hôpital, qui va nous donner une possibilité de souffler, s’indigne-t-elle. La seule chose qu’on se fait répondre, c’est la gestion des risques. L’infirmière, il faut qu’elle en prenne encore plus [sur] ses épaules…mais il faut qu’elle s’assure que son patient soit en sécurité, qu’il bénéficie de soins de qualité, ce qui est difficilement assurable ces temps-ci.

La COVID a une incidence « relative » selon le CIUSSS

Dans une réponse écrite à Radio-Canada, le Service des relations publiques du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal considère que la 7e vague à une incidence somme toute relative dans [ses] centres hospitaliers .

À l’heure actuelle, nous avons moins de 10 patients atteints de la COVID sur nos unités de soins à l’HSCO (Hôpital Santa Cabrini Ospedale) dont moins de 5 à l’urgence , précise le CIUSSS .

Il reconnaît toutefois que la pression clinique demeure importante et assure surveiller la situation de près en rappelant à la population que différentes alternatives sont possibles pour consulter un professionnel de la santé.

Avec des informations d'Aimée Lemieux et de Marie-Josée Paquette-Comeau