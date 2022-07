Un fan de The Weeknd attire l’attention de la star avec une photo devenue virale

Phoenix Prince, 6 ans, et son père, Blake Prince, faisaient partie des spectateurs faisant la file ce jour-là. Phoenix était vêtu d’une tenue ressemblant à celle que portait The Weeknd dans son vidéoclip de la chanson Blinding Lights. Le garçon s’est mis à pleurer lorsqu’il a appris que le concert était à nouveau reporté.

Un passant a filmé le moment et l'a publié sur Twitter. The Weeknd l'a alors rapidement retweeté. Dans sa publication, le célèbre chanteur torontois a alors écrit à son tour : Quelqu'un peut-il le trouver pour moi ?

Phoenix attirait l'attention avec son costume , déclare Blake.

Nous avons eu un petit moment de crise. Il était bouleversé en apprenant que le spectacle a été reporté et quelqu'un a capturé une photo de cet instant.

The Weeknd l'a retweetée !

Depuis, le père et le fils ont reçu un déluge d'amour sur les médias sociaux.

The Weeknd devait se produire au Rogers Centre vendredi soir dans le cadre de sa tournée After Hours Til Dawn. Mais les responsables de la salle ont annoncé que le concert était reporté une demi-heure avant son début en raison de la panne généralisée chez Rogers.

Phoenix reste cependant déterminé à rencontrer un jour son musicien préféré.

Son père lui a alors demandé ce qu’il dirait à The Weeknd s’il pouvait lui parler en personne.

« Je dirais que tu es le meilleur artiste, que j'adore tes chansons, que tu es si bon et que j'avais vraiment hâte [d'assister à ton concert]. » — Une citation de Phoenix Prince

Et je te demanderais un autographe , ajoute-t-il.

La tournée de The Weeknd a déjà été reportée à deux reprises en raison de la pandémie de COVID-19. Blake raconte que son fils et lui attendaient donc ce concert depuis trois ans, comme de nombreux admirateurs de l’artiste.

Phoenix est un fan de The Weeknd depuis qu'il a commencé à écouter sa musique, il y a deux ou trois ans , souligne Blake.

Phoenix Prince était habillé avec une tenue ressemblant à celle que portait le chanteur dans son vidéoclip de la chanson Blinding Lights. Photo : Fournie par Blake Prince

J'ai d'abord pensé que c'était une blague, se rappelle Phoenix du moment qu’il a appris que le concert était remis à plus tard. Ça m’a fait de la peine.

Mais après que The Weeknd a retweeté la publication, Phoenix et son père ont été submergés par le soutien et l'amour qu'ils ont reçus de l'artiste et de ses fans. Ils espèrent pouvoir rencontrer The Weeknd un jour pour obtenir l'autographe tant désiré.

« J'ai beaucoup apprécié le fait qu’il a pris le temps de mettre Phoenix en lumière le temps d’une minute. C’était un moment très important pour lui. » — Une citation de Blake Prince

Les admirateurs de l’artiste torontois ont été informés que les billets seront valides pour la prochaine date du concert.

Avec les informations de Ali Raza et Derick Deonarain de CBC