Plus de patients et plus d’attente à l’urgence de l’Hôpital communautaire de Cornwall

Les patients qui se rendent à l’urgence de l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) doivent attendre plus longtemps qu’à l’habitude avant d’être évalués et admis, avise le centre hospitalier de l’est ontarien dans un communiqué en anglais. « Le personnel subit une violence accrue de la part de patients et de familles frustrés », selon l’ HCC .

Dans son communiqué, l’hôpital soutient que ceci est en raison d’une hausse soudaine du nombre de patients à l’échelle de la province , d’un manque de lits disponibles et d’une pénurie de personnel en santé et de médecins d’urgence.

De nombreux travailleurs de la santé ont déménagé dans d’autres secteurs du système de soins de santé ou ont quitté la profession, et de nombreuses petites collectivités, comme Cornwall, font face à de graves pénuries de médecins , explique le centre hospitalier.

« À l’échelle locale, ces pressions ont été exacerbées par la fermeture récente de la clinique médicale McConnell, ce qui fait que de nombreuses personnes ont l’impression de n’avoir d’autre choix que de se rendre au service des urgences. » — Une citation de Extrait traduit du communiqué de l'Hôpital communautaire de Cornwall, en date du 8 juillet

Le manque de lits disponibles s’explique notamment par le nombre croissant de patients de longue durée qui bénéficient d’un autre niveau de soins (ANS) , selon l’ HCC , une situation s’étend à l’échelle de la province et qui cause des temps d’attente et de déchargement des ambulances les plus longs en plus de 10 ans .

Cela ne se produit pas uniquement à Cornwall, l’Association des hôpitaux de l’Ontario (AHO) indique que les hôpitaux de toute la province sont aux prises avec des pressions qui s’aggravent par rapport au nombre de patients [dans un autre niveau de soins] et au manque de personnel , peut-on lire dans le communiqué.