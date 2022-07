Un voyage de 10 jours en Gaspésie pour resserrer les liens entre pères et enfants

Le voyage de camping itinérant de 10 jours, qui réunissait 8 pères et 17 enfants, s’est terminé par un séjour à la Maison Oxygène de Sainte-Anne-des-Monts, un organisme venant en aide aux pères et à leurs enfants.

Le projet Gespeg est porté par CooPÈRE Rosemont et a été un succès encore cette année.

Selon un des pères participant au projet, Serge Yvan Bourque, c’est une aventure exceptionnelle.

« C’est un voyage surprenant pour la création de liens avec nos enfants. Je pense vraiment qu’on est en train de s’offrir un cadeau de vie inimaginable avec ce projet » — Une citation de Serge Yvan Bourque, père participant au projet Gespeg

Tout au long du séjour, le petit groupe a visité différents attraits touristiques de la Gaspésie comme la ville de Percé, le Parc Forillon et l’île Bonaventure.

Puisque CooPÈRE est un organisme de Montréal, certaines des familles ont pu mettre les pieds pour la première fois en Gaspésie. Serge Yvan Bourque, qui est originaire de Rimouski, affirme qu’il voyait les enfants s’émerveiller au quotidien. Quelle aventure magnifique, c’est incroyable , s’exclame le père.

Tout au long du périple, diverses activités ont été organisées afin de permettre aux pères de renforcer les liens avec leurs enfants, comme une descente en embarcation dans le Parc Forillon et une partie de soccer opposant les enfants aux adultes. M. Bourque précise en riant que ce sont d’ailleurs les plus jeunes qui l’ont emporté.

Les participants du projet Gespeg lors de leur séjour à la Maison Oxygène de Sainte-Anne-des-Monts. Photo : Gracieuseté : Marie Hudon

L’expérience a vraiment permis de créer beaucoup de liens. Pas juste entre les pères et leurs enfants, mais aussi entre les pères et entre les enfants. Il y a tellement un esprit de solidarité , confie le papa qui a fait l'aventure avec sa petite fille.

Pour leur dernière nuit en Gaspésie, les campeurs ont été accueillis par la Maison Oxygène de Sainte-Anne-des-Monts.

La directrice adjointe du service d’aide aux hommes Convergence, qui supporte la Maison Oxygène, Marie Hudon explique qu’il était important pour elle d’accueillir les participants de cette expédition.

« La maison Oxygène les accueille dans un geste de fraternité et de solidarité entre organismes venant en aide aux hommes du Québec parce qu’on est tous un peu solidaires dans chacune de nos régions. » — Une citation de Marie Hudon, coordonnatrice de la Maison Oxygène

Au Québec, il existe 22 maisons Oxygène. Celle de Sainte-Anne-des-Monts est ouverte depuis novembre dernier.

Mme Hudon soutient que la Maison est toujours ouverte à accueillir des pères de partout en Gaspésie et leurs enfants.

Serge Yvan Bourque invite d’ailleurs les pères à ne pas hésiter et à aller chercher du soutien auprès de ces organismes. Tous les pères ont accès à ces services, mais il faut être assez humble pour cogner aux portes. Si ma blonde ne travaillait pas en face de l’organisme CooPÈRE, je n’aurais jamais su qu’il y avait ces services-là.

L’homme se dit aussi très reconnaissant de l’expérience qu’il a vécu en venant en Gaspésie. C’est bien difficile d’exprimer avec des mots à quel point c’est extraordinaire ce que la Maison Oxygène fait et ce que CooPÈRE fait. On dirait que ça devient abstrait, mais concrètement dans le vécu ça change tout , tente d’expliquer Serge Yvan Bourque.

Le père explique que les organismes impliqués dans ce projet ne travaillent pas de façon traditionnelle et que c’est ce qui fonctionne bien.

Souvent, les hommes, en rentrant dans un bureau d’intervention, on ne va pas commencer à se confier aussi facilement. Mais autour d’un feu sur le bord de la mer, c'est là, des fois que les choses sortent. En marchant dans une randonnée et au bout d'une heure ou deux, tu as fait le vide et tu es capable de toucher vraiment le nœud du problème et c’est vraiment extraordinaire comme façon d’accompagner.

Avec les informations d'Isabelle Lévesque